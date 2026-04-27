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Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti

La fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte si ferma all’11,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Fine settimana tra conferme e rivincite negli ascolti tv. Ieri domenica 26 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, su Canale 5 il terzo appuntamento della dizi turca Racconto di una notte. Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report, Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Roberta Valente – Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Ieri domenica 26 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La terza puntata della nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha appassionato 3 milioni e 136mila spettatori, registrando il 20,7% di share. Su Canale 5 è invece tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. La dizi turca ha radunato 1 milione e 547mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando all’11,1% di share.

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Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha richiamato 540mila spettatori, ottenendo il 3% di share. Su Italia 1, invece, è tornato Zelig On. La terza puntata della nuova edizione dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello ha conquistato 916mila spettatori, toccando il 6,4% di share.

Sigfrido Ranucci ha ripreso le redini del prime time di Rai 3 e di Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 588mila spettatori, facendo segnare il 9,1% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, ieri al 5,6% di share grazie a 681mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Chernobyl – Cronologia di un disastro nucleare ha invece totalizzato un a.m. di 465mila spettatori, pari al 2,7% di share.

Su Tv8 Foodish ha coinvolto 204mila spettatori, pari all’1,3% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa, che ha collezionato 1 milione e 506mila spettatori, centrando l’8,8% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 707mila spettatori, pari al 7,2% di share.

  • Rai 1 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento20,7% (3.136.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 11,1% (1.547.000 spettatori)
  • Rai 2 | C.I.S. – Unità Anticrimine 3% (540.000 spettatori)
  • Italia 1 | Zelig On6,4% (916.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report9,1% (1.588.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,6% (681.000 spettatori)
  • La7 | Chernobyl – Cronologia di un disastro nucleare2,7% (465.000 spettatori)
  • Tv8 | Foodish1,3% (204.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa – Best of 8,8% (1.506.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Mara Venier e Silvia Toffanin

Nuovo atto dell’infinita sfida a distanza nei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 24% di share grazie a 4 milioni e 446mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,2% di share registrando 4 milioni e 146mila spettatori su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In che, con le lacrime di Sal Da Vinci prima dell’Eurovision, ha intrattenuto 2 milioni e 9mila spettatori (18,1% di share) nella prima parte e 1 milione e 625mila spettatori (17,1% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 275mila spettatori, pari al 13,3% di share. Su Canale 5 Silvia Toffanin è invece tornata al timone di Verissimo, che ieri – con la confessione di Lino Banfi – ha fatto segnare il 19,3% di share (1 milione e 723mila spettatori) nella prima parte e il 18,9% di share (1 milione e 800mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

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