Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza

): Prima di Noi chiude al 12,4% di share, Chi Vuol Essere Milionario scende al 15,8%, sale Ranucci, Amici trascina Verissimo: tutti i dati Auditel

Volge al termine un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 25 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Prima di noi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene. Prima puntata ‘classica’ dell’anno, invece, per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 25 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quinta e ultima puntata di Prima di noi. Il gran finale della prima stagione della fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – ha conquistato 2 milioni e 12mila spettatori, chiudendo al 12,4% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time e alla conduzione di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La maxi-vincita del nuovo campione Riccardo dello storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha radunato 1 milione e 988mila spettatori, registrando il 15,8% di share.

Su Rai 2 la commedia Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli ha raccolto 713mila spettatori, fermandosi al 3,7% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha richiamato 1 milione e 222mila spettatori, ottenendo il 10,3% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 614mila spettatori, toccando il 9,2% di share su Rai 3. Al timone di Fuori dal Coro, invece, Mario Giordano ha fatto segnare il 5,2% di share grazie a 647mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 il film Il castello ha totalizzato un a.m. di 342mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus has fallen con Gerard Butler ha invece attirato 332mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato alla guida di Che Tempo Che Fa e ha collezionato 1milione e 453mila spettatori, pari all’8,3% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 652mila spettatori e il 6,6% di share.

  • Rai 1 | Prima di noi11,2% (2.012.000 spettatori)
  • Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo15,8% (1.988.000 spettatori)
  • Rai 2 | Il sesso degli angeli3,7% (713.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene10,3% (1.222.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report9,2% (1.614.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,2% (647.000 spettatori)
  • La7 | Il castello2,1% (342.000 spettatori)
  • Tv8 | Attacco al Poter – Olympus has fallen2% (332.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa 18,3% (1.453.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti vs De Martino, Maria De Filippi sale

La ‘battaglia’ degli ascolti tv si conferma serratissima anche nell’access prime time. Su Rai 1 la puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha toccato il 23,3% di share con 4 milioni e 682mila spettatori. Prima del trionfo in prima serata, invece, Gerry Scotti ha radunato 4 milioni e 774mila spettatori al timone de La Ruota della Fortuna, che ieri ha raggiunto il 23,8% di share su Canale 5.

Nuovo appuntamento per Mara Venier e Domenica In, che ieri ha intrattenuto 2 milioni e 245mila spettatori (16,9% di share) nella prima parte e 1 milione e 945mila spettatori (16,4% di share) nella seconda parte su Rai 1. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 788mila spettatori, pari al 13,9% di share. Nel pomeriggio di Canale 5 non sbaglia Amici di Maria De Filippi, che ieri è volato al 23,8% di share con 3,2 milioni di spettatori per poi trascinare Silvia Toffanin e Verissimo, al 19,4% di share (2 milioni e 263mila spettatori) nella prima parte e al 19,3% di share (2 milioni e 297mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

Programmi

