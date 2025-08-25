Ascolti tv ieri (24 agosto): Imma Tataranni cade, Amadeus rinato e Scotti vola ancora
La Notte nel Cuore vince in prima serata col 16,4% di share, La Corrida in replica con più di mezzo milione di spettatori: tutti i numeri e dati Auditel
Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 24 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in replica la fiction Imma Tataranni 2, mentre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Nuova sfida tra Sigfrido Ranucci al timone del meglio di Report e Roberto Giacobbo alla guida di Freedom – Oltre il confine. Bene Amadeus al timone de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La Notte nel Cuore
Dopo la doverosa ‘pausa’ per celebrare la memoria di Pippo Baudo lo scorso weekend, ieri domenica 24 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 sono riprese le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2. L’ottava puntata della seconda stagione – "La donna che perse la testa" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha radunato 1 milione e 804mila spettatori, facendo segnare un calo al 14,9% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 1 milione e 958mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 16,4% di share e vincendo la prima serata degli ascolti.
A seguire, dalle 22, la serie tv statunitense Will Trent ha ottenuto il 2,9% di share con 376mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film del 2008 di Aldo, Giovanni e Giacomo Il cosmo sul comò, che ha appassionato 794mila spettatori, pari al 6% di share.
Protagonista assoluto dell’estate di Rai 3, Sigfrido Ranucci è tornato al timone del meglio di questa stagione di Report, che ha raggiunto al 5,8% di share con 765mila spettatori. Su Rete 4, invece, è tornato Roberto Giacobbo alla guida di Freedom – Oltre il confine, che ha toccato il 4,3% di share grazie a 501mila spettatori.
Su La7 Il processo di Norimberga ha totalizzato un a.m. di 372mila spettatori, pari al 3,5% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – Resort ha interessato 275mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, proseguono le repliche de La Corrida di Amadeus, che ieri hanno coinvolto 520mila spettatori, pari a uno share del 4,2%.
- Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 – 14,9% (1.804.000 spettatori)
- Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,4% (1.958.000 spettatori)
- Rai 2 | Will Trent – 2,9% (376.000spettatori)
- Italia 1 | Il cosmo sul comò – 6% (794.000 spettatori)
- Rai 3 | Report – 5,8% (765.000spettatori)
- Rete 4 | Freedom – Oltre il confine – 4,3% (501.000 spettatori)
- La7 | Il processo di Norimberga – 3,5% (372.000 spettatori)
- Tv8 | I delitti del BarLume – 2,1% (275.000 spettatori)
- Nove | La Corrida – 4,2% (520.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time
Ancora oltre i 4 milioni (4 milioni e 84mila) spettatori La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ieri ha toccato il 27,6% di share nell’access prime time di Canale 5. Techetechetè su Rai 1 ha ottenuto 2 milioni e 562mila spettatori, pari l 17,4% di share.
