Ascolti tv ieri (24 agosto): Imma Tataranni cade, Amadeus rinato e Scotti vola ancora La Notte nel Cuore vince in prima serata col 16,4% di share, La Corrida in replica con più di mezzo milione di spettatori: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 24 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in replica la fiction Imma Tataranni 2, mentre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Nuova sfida tra Sigfrido Ranucci al timone del meglio di Report e Roberto Giacobbo alla guida di Freedom – Oltre il confine. Bene Amadeus al timone de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La Notte nel Cuore

Dopo la doverosa ‘pausa’ per celebrare la memoria di Pippo Baudo lo scorso weekend, ieri domenica 24 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 sono riprese le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2. L’ottava puntata della seconda stagione – "La donna che perse la testa" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha radunato 1 milione e 804mila spettatori, facendo segnare un calo al 14,9% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 1 milione e 958mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 16,4% di share e vincendo la prima serata degli ascolti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, dalle 22, la serie tv statunitense Will Trent ha ottenuto il 2,9% di share con 376mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film del 2008 di Aldo, Giovanni e Giacomo Il cosmo sul comò, che ha appassionato 794mila spettatori, pari al 6% di share.

Protagonista assoluto dell’estate di Rai 3, Sigfrido Ranucci è tornato al timone del meglio di questa stagione di Report, che ha raggiunto al 5,8% di share con 765mila spettatori. Su Rete 4, invece, è tornato Roberto Giacobbo alla guida di Freedom – Oltre il confine, che ha toccato il 4,3% di share grazie a 501mila spettatori.

Su La7 Il processo di Norimberga ha totalizzato un a.m. di 372mila spettatori, pari al 3,5% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – Resort ha interessato 275mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, proseguono le repliche de La Corrida di Amadeus, che ieri hanno coinvolto 520mila spettatori, pari a uno share del 4,2%.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 – 14,9% (1.804.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 – (1.804.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,4% (1.958.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (1.958.000 spettatori) Rai 2 | Will Trent – 2,9% (376.000spettatori)

| Will Trent – (376.000spettatori) Italia 1 | Il cosmo sul comò – 6% (794.000 spettatori)

| Il cosmo sul comò – (794.000 spettatori) Rai 3 | Report – 5,8% (765.000spettatori)

| Report – (765.000spettatori) Rete 4 | Freedom – Oltre il confine – 4,3% (501.000 spettatori)

| Freedom – Oltre il confine – (501.000 spettatori) La7 | Il processo di Norimberga – 3,5% (372.000 spettatori)

| Il processo di Norimberga – (372.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume – 2,1% (275.000 spettatori)

| I delitti del BarLume – (275.000 spettatori) Nove | La Corrida – 4,2% (520.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time

Ancora oltre i 4 milioni (4 milioni e 84mila) spettatori La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ieri ha toccato il 27,6% di share nell’access prime time di Canale 5. Techetechetè su Rai 1 ha ottenuto 2 milioni e 562mila spettatori, pari l 17,4% di share.

Potrebbe interessarti anche