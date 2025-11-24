Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (23 novembre): il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, Fazio da record con il ricordo di Ornella Vanoni

Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino sprofonda a un milione da Gerry Scotti: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana degli ascolti tv si chiude nel segno del tennis. Ieri domenica 23 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andato in scena il triondo dell’Italia in Coppa Davis. La prima serata ha poi lasciato spazio a Non così vicino, che si è ‘scontrato’ con i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore su canale 5. Nuovo appuntamento per Sigfrido Ranucci al timone di Report, così come per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa e Mario Giordano alla conduzione di Fuori dal Coro; debutto per Zelig On. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Non così vicino e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 23 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Non così vicino. La pellicola del 2022 con Tom Hanks ha conquistato 2 milioni e 348mila spettatori, registrando il 15,2% di share in prima visione. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 655mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, confermandosi al 17% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Il fuoco del peccato ha appassionato 510mila spettatori, raggiungendo il 2,7% di share. Su Italia 1 ha invece fatto il suo esordio Zelig On. La prima puntata della nuova edizione dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme ad Ale e Franz ha divertito 956mila spettatori, debuttando al 6,5% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report e le inchieste della quinta puntata stagionale hanno interessato 1 milione e 350mila spettatori, ottenendo il 6,7% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, facendo segnare il 5,7% di share nel prime time di Rete 4 con 717mila spettatori.

Su La7 Caccia a Ottobre rosso ha totalizzato un a.m. di 303mila spettatori, pari all’1,8% di share, mentre su Tv8 Operation Fortune ha attirato 232mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, l’ottavo appuntamento stagionale di Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa ha raccolto 2 milione e 145mila spettatori. La puntata di ieri – con l’emozionante tributo a Ornella Vanoni – ha toccato il 12% di share, record stagionale del programma; la seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece richiamato 1 milione e 146mila spettatori, pari al 10,6% di share.

  • Rai 1 | Non così vicino15,2% (2.348.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore17% (2.655.000 spettatori)
  • Rai 2 | Il fuoco del peccato 2,7% (510.000 spettatori)
  • Italia 1 | Zelig On6,5% (956.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report6,7% (1.350.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,7% (717.000 spettatori)
  • La7 | Caccia a Ottobre rosso1,8% (303.000 spettatori)
  • Tv8 | Operation Fortune1,4% (232.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa12% (2.145.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino a un milione da Scotti, la Coppa Davis e Mara Venier

Allunga ancora Gerry Scotti nell’access prime time, con La Ruota della Fortuna al 25,6% di share (5 milioni e 160mila spettatori) su Canale 5. La puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è invece fermato al 20,6% di share (4 milioni e 166mila spettatori) su Rai 1.

Nel daytime del pomeriggio boom per la finale di Coppa Davis 2025 – Italia-Spagna. Il terzo trionfo consecutivo degli Azzurri è stato seguito da oltre 4 milioni di spettatori, pari al 24,3% di share. Ottimo Amici di Maria De Filippi, inscalfibile al 23,7% di share e con 3 milioni e 152mila spettatori. Benissimo anche Domenica In, con Mara Venier che si è goduta proprio il ‘pre-gara’ del tennis per volare a 2,7 milioni (20% di share) e, ovviamente, per ricordare Ornella Vanoni.

