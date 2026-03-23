Ascolti Tv ieri (22 marzo): altro botto di Imma Tataranni, Gerry Scotti cede anche a De Martino La fiction con Vanessa Scalera vola ancora oltre i 4 milioni di spettatori e domina al 25,3% di share, Chi vuol essere milionario al 14,9%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La settimana degli ascolti tv si chiude ancora una volta nel segno di Imma Tataranni. Ieri domenica 15 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction con Vanessa Scalera, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta, Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 e Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Ieri domenica 22 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5. La terza puntata della quinta stagione della fiction con Vanessa Scalera è volata nuovamente oltre i 4 milioni (4 milioni e 99mila) di spettatori, registrando il 25,3% di share. Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time di Canale 5 alla conduzione di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita clamorosa della nuova campionessa Leyla ha raccolto 1 milione e 851mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 14,9% di share.

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Su Rai 2 il film Martedì o venerdì diretto da Fabrizio Moro ha appassionato 339mila spettatori, raggiungendo l’1,8% di share. Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside su Italia 1, che ha radunato 916mila spettatori, facendo segnare l’8,2% di share.

Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta e le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 923mila spettatori, centrando il 5,1% di share su Rai 3. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, arrivato al 4,7% di share grazie a 572mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 il film Don’t say a word con Michael Douglas ha totalizzato un a.m. di 287mila spettatori, pari all’1,6% di share. Spazio al motorsport, invece, su Tv8, dove è andata in scena la Moto GP – Gran Premio del Brasile attirando 807mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha collezionato 1 milione e 630mila spettatori, pari al 9,1% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 728mila spettatori e il 6,9% di share.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – 25,3% (4.099.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – (4.099.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 14,9% (1.851.000 spettatori)

| Chi vuol essere milionario – Il Torneo – (1.851.000 spettatori) Rai 2 | Martedì o venerdì – 1,8% (339.000 spettatori)

| Martedì o venerdì – (339.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 8,2% (916.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (916.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 5,1% (923.000 spettatori)

| PresaDiretta – (923.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 4,7% (572.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (572.000 spettatori) La7 | Don’t say a word – 1,6% (287.000 spettatori)

| Don’t say a word – (287.000 spettatori) Tv8 | Moto GP – Gran Premio del Brasile – 4,2% (807.000 spettatori)

| Moto GP – Gran Premio del Brasile – (807.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 9,1% (1.630.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti superato da De Martino, Mara Venier senza Maria De Filippi

Affossato da Imma Tataranni in prima serata, Gerry Scotti ha ceduto anche nel testa a testa con Stefano De Martino nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24,9% di share arrivando a 4 milioni e 919mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha centrato il 23,1% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 564mila spettatori su Canale 5.

Per la prima volta senza l’ingombrante concorrenza di Amici di Maria De Filippi, Mara Venier è tornata (da sola dopo il caso Teo Mammucari) al timone di Domenica In e la puntata di ieri su Rai 1 ha radunato 2 milioni e 528mila spettatori (21,8% di share) nella prima parte, 1 milione e 959mila spettatori (18,9% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 776mila spettatori, pari al 16% di share su Rai 1.

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