Ascolti tv ieri (22 febbraio): in più di 6 milioni per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, resiste Veronica Gentili

Il gran finale di Milano Cortina 2026 domina col 30,9% di share, Io sono Farah oltre i 2 milioni, Silvia Toffanin in crescia: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cala il sipario sulle Olimpiadi e su un’altra settimana negli ascolti tv. Ieri domenica 22 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca Io sono Farah. Nuovo appuntamento per Riccardo Iacona al timone di PresaDiretta e per Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene, ma anche per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e Io sono Farah

Ieri domenica 22 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena l’ultimo atto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – Cerimonia di chiusura. La diretta dall’Arena di Verona (che è stata un successo dopo le polemiche della cerimonia di apertura) ha attirato 6 milioni e 232mila spettatori, toccando il 30,9% di share sulla prima rete. Gerry Scorri ha passato il testimone del prime time domenicale di Canale 5 al ritorno della serie tv Io sono Farah. La puntata di ieri della dizi turca ha richiamato 2 milione e 3mila spettatori, registrando il 14,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 il film Era ora con Edoardo Leo ha appassionato 903mila spettatori, facendo segnare il 4,5% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene; la puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha conquistato 1 milione e 206mila spettatori, raggiungendo il 10,1% di share.

Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta su Rai 3 e le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 904mila spettatori, ottenendo il 4,7% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, che ha centrato il 4,4% di share grazie a 560mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi ha totalizzato un a.m. di 526mila spettatori, pari al 3,3% di share. Su Tv8 il film The Karate Kid – La leggenda continua ha invece intrattenuto 330mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha attirato 1 milione e 292mila spettatori, pari al 6,8% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece collezionato 761mila spettatori e il 7,8% di share.

  • Rai 1 | Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – Cerimonia di chiusura30,9% (6.232.000 spettatori)
  • Canale 5 | Io sono Farah 14,1% (2.003.000 spettatori)
  • Rai 2 | Era ora 4,5% (903.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene10,1% (1.206.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta4,7% (904.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro4,4% (560.000 spettatori)
  • La7 | Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi3,3% (526.000 spettatori)
  • Tv8 | The Karate Kid – La leggenda continua2,1% (330.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa 6,8% (1.292.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti vince e il daytime pomeridiano in ripresa

Strada spianata per Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. Con Stefano De Martino e Affari Tuoi costretti a fermarsi per fare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, infatti, La Ruota della Fortuna ha trionfato con il 22,1% di share e 4,7 milioni di spettatori su Canale 5.

Nuovo appuntamento nel daytime del pomeriggio per Mara Venier e Domenica In, che ieri su Rai 1 ha coinvolto 2 milioni e 219mila spettatori (17,2% di share) nella prima parte di breve durata e 1 milione e 871mila spettatori (16,3% di share) nella seconda parte. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 924mila spettatori, pari al 15,6% di share. In risalita anche Amici di Maria De Filippi, che ieri su Canale 5 ha fatto segnare il 21,4% di share con 2 milioni e 757mila spettatori per poi lasciare spazio a Silvia Toffanin e Verissimo che, con il racconto della malattia di Noemi, è arrivato al 19,3% di share (2 milioni e 111mila spettatori) nella prima parte e al 19,2% di share (2 milione e 230mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

