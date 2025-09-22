Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenica In non sfonda ma cala anche Verissimo: tutti i numeri e dati Auditel

Cala il sipario sulla settimana degli ascolti tv tra novità e grandi classici. Ieri domenica 22 settembre 2025, infatti, su Rai 1 è iniziata la nuova serie Balene, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Nuovo appuntamento stagionale per Pierluigi Diaco e BellaMa’, Veronica Gentili e Le Iene e Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Balene e La Notte nel Cuore

Archiviate le repliche di Imma Tataranni, ieri domenica 22 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova serie Balene – Amiche per sempre. I primi due episodi del dramedy con Veronica Pivetti e Carla Signoris hanno raccolto 2 milioni e 781mila spettatori, registrando il 19,4% di share. Su Canale 5, invece, spazio alla serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha coinvolto 2 milioni e 157mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 16,6% di share.

Pierluigi Diaco è tornato protagonista del prime time di Rai 2 con BellaMa’ di Sera. Dopo il deludente debutto della scorsa settimana (al 4% di share), la seconda puntata dello spin-off serale di BellaMa’ ha interessato 411mila spettatori, non andando oltre il 2,6% di share. Secondo appuntamento stagionale anche per Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha raggiunto il 9,4% di share, radunando 1 milione e 19mila spettatori.

Riccardo Iacona ha condotto la quarta puntata di PresaDiretta, che ieri ha toccato il 5,9% di share grazie a 923mila spettatori sintonizzati. Mario Giordano è tornato al timone di Fuori dal Coro e della domenica di Rete 4 calando al 4,7% di share con 537mila spettatori.

Su La7 il film con George Clooney e Matt Damon Monuments Men ha totalizzato un a.m. di 461mila spettatori, pari al 3% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume – Sopra la panca ha richiamato 256mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove per Nove Comedy Club lo spettacolo comico Enrico Brignano Show ha attirato 507mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

Rai 1 | Balene – 19,4% (2.781.000 spettatori)

| Balene – (2.781.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,6% (2.157.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.157.000 spettatori) Rai 2 | BellaMa’ di Sera – 2,6% (411.000spettatori)

| BellaMa’ di Sera – (411.000spettatori) Italia 1 | Le Iene – 9,4% (1.019.000 spettatori)

| Le Iene – (1.019.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 5,9% (923.000spettatori)

| PresaDiretta – (923.000spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 4,7% (537.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (537.000 spettatori) La7 | Monuments Men – 3% (461.000 spettatori)

| Monuments Men – (461.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume – 1,7% (256.000 spettatori)

| I delitti del BarLume – (256.000 spettatori) Nove | Enrico Brignano Show – 3,4% (507.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: il debutto di Mara Venier e Domenica In

Tempo di debutti nel daytime del pomeriggio, dove Mara Venier è tornata alla conduzione di Domenica In per sfidare Silvia Toffanin. Ieri la puntata d’esordio della 50esima edizione dello storico show del weekend di Rai 1 ha toccato il 17,1% di share (1 milione e 831mila spettatori) nella prima parte e il 14,6% di share (1 milione e 411mila spettatori) nella seconda parte, con Verissimo al 17,3-16,4% di share con poco più di un milione e mezzo di spettatori su Canale 5.

Nuova sfida anche nell’access prime time tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. La puntata di ieri (terminata in lacrime) de La Ruota della Fortuna è volata al 25,5% di share con un ascolto medio 4 milioni e 445mila di spettatori, mentre l’altrettanto commovente puntata di ieri di Affari Tuoi ha fatto registrare il 23,9% di share con 4 milioni e 153mila spettatori.

