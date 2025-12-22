Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, bene Ranucci, La Ruota supera Affari Tuoi all’ultimo: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si chiude un’altra settimana e si avvicina il Natale anche negli ascolti tv. Ieri domenica 21 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 Marco Liorni si è ‘preso’ anche la prima serata al timone de L’Eredità, in una sfida tutta tra game show contro Gerry Scotti e il ritorno di Chi vuole essere milionario su Canale 5. Nuovo appuntamento per Sigfrido Ranucci al timone di Report e per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa, mentre Giuseppe Brindisi è tornato con Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’Eredità e Chi vuole essere milionario

Ieri domenica 21 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda lo speciale de L’Eredità – Gran Galà Telethon. Il game show condotto da Marco Liorni e dominatore della fascia preserale degli ascolti è sbarcato nel prime time per un appuntamento all’insegna della beneficienza e ha radunato 2 milioni e 104mila spettatori, registrando il 13,4% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato al timone di Chi vuole essere milionario. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset – che ha visto il trionfo di Federico – ha richiamato 2 milioni e 274mila spettatori, raggiungendo il 18,8% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Lo schiaccianoci e i quattro regni con Joe Johnston e Keira Knightley ha appasionato 851mila spettatori, arrivando al 4,5% di share. Su Italia 1 è invece è tornato in onda Zelig On. Lo show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme ad Ale e Franz ha divertito 640mila spettatori, ottenendo il 4,8% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 740mila spettatori, facendo segnare il 9,9% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece passato il testimone del prime time di Rete 4 a Giuseppe Brindisi, tornato a condurre Zona Bianca. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha toccato il 4,4% di share grazie a 582mila spettatori sintonizzati. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 517mila spettatori al timone di Una giornata particolare, pari al 3,1% di share.

Su Tv8, infine, Quel lungo viaggio di Natale ha attirato 416mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove di Fabio Fazio è tornato alla guida di Che Tempo Che Fa. La puntata di ieri – che ha visto l’ospitata di Roberto Benigni – ha raccolto 1 milione e 705mila spettatori, pari al 9,8% di share; la seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece richiamato 782mila spettatori, pari all’8% di share.

Rai 1 | L’Eredità – Gran Galà Telethon – 13,4% (2.104.000 spettatori)

| L’Eredità – Gran Galà Telethon – (2.104.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuole essere milionario – 18,8% (2.274.000 spettatori)

| Chi vuole essere milionario – (2.274.000 spettatori) Rai 2 | Lo schiaccianoci e i quattro regni – 4,5% (851.000 spettatori)

| Lo schiaccianoci e i quattro regni – (851.000 spettatori) Italia 1 | Zelig On – 4,8% (640.000 spettatori)

| Zelig On – (640.000 spettatori) Rai 3 | Report – 9,9% (1.740.000 spettatori)

| Report – (1.740.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 4,4% (582.000 spettatori)

| Zona Bianca – (582.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 3,1% (517.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (517.000 spettatori) Tv8 | Quel lungo viaggio di Natale – 2,4% (416.000 spettatori)

| Quel lungo viaggio di Natale – (416.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 9,8% (1.705.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti, Mara Venier contro Maria De Filippi

Protagonista della prima serata di Canale 5, Gerry Scotti ha dominato anche l’access prime time degli ascolti tv. Ieri La Ruota della Fortuna ha infatti continuato a macinare numeri intrattenendo 4 milioni e 921mila spettatori, pari al 24,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Concorrenza vicina quella di Stefano De Martino e della puntata di ieri di Affari Tuoi, che si è fermata al 24,2% di share su Rai 1 con 4 milioni e 814mila spettatori.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 la puntata di ieri di Domenica In di Mara Venier ha collezionato 2 milione e 234mila spettatori (pari al 17,8% di share) nella prima parte 1 milione e 756mila spettatori (15,4% di share) nella seconda. Non sbaglia un colpo su Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ieri al 22,6% di share con 2,8 milioni di spettatori prima di lasciare spazio al salotto di Silvia Toffanin e Verissimo che, con le rivelazioni di Heather Parisi, ha raggiunto il 19,7% di share grazie a un ascolto medio di 2 milioni e 181mila spettatori nella prima parte e il 19% di share (2 milioni e 222mila spettatori) nella seconda.

Potrebbe interessarti anche