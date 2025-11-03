Ascolti tv ieri (2 novembre): altro colpo Ranucci, sale Fazio, De Martino non riesce a sfiorare Scotti Màkari 4 vince ancora in prima serata (17,4% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, Mara Venier non raggiunge Maria De Filippi: tutti i numeri e dati Auditel

Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 2 novembre 2025, infatti, in prima serata su Rai 1 la terza puntata Màkari 4 si è ‘scontrata’ con i nuovi episodi della dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore, mentre su Rai 3 Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report dopo l’ottimo esordio. Nuovo appuntamento anche per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa e per Mario Giordano alla conduzione di Fuori dal Coro, mentre su Italia 1 è tornato Le Iene presentano: Inside. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 4 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 2 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda Màkari 4. La terza puntata della quarta stagione della fiction con Claudio Gioè ha registrato il 17,4% di share, raccogliendo 2 milioni e 820mila spettatori. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 442mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, confermandosi al 15,3% di share per la terza settimana consecutiva.

Su Rai 2 NCIS – Unità Anticrimine ha conquistato 658mila spettatori, pari al 3,5% di share. Su Italia 1 è andato in scena il secondo appuntamento stagionale de Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha raggiunto il 9,7% di share, attirando 1 milione e 229mila spettatori.

Dopo l’esordio da sogno della scorsa settimana (9,3% di share e quasi 1,7 milioni di spettatori), Sigfrido Ranucci è riuscito a fare anche di meglio alla guida di Report. Le inchieste della seconda puntata della 29esima edizione del programma hanno infatti interessato 1 milione e 517mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, facendo segnare il 5,8% di share nel prime time di Rete 4 con 733mila spettatori.

Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 513mila spettatori al timone di Una giornata particolare, che ha ottenuto il 3,1% di share. Su Tv8 il film Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz ha richiamato 287mila spettatori, pari all’1,6% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio ha condotto il quinto appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa. La puntata di ieri ha toccato l’8,4% di share con 1 milione e 777 mila spettatori. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece interessato 751mila spettatori, pari al 7% di share.

Rai 1 | Màkari 4 – 17,4% (2.820.000 spettatori)

| Màkari 4 – (2.820.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 15,3% (2.442.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.442.000 spettatori) Rai 2 | NCIS – Unità Anticrimine – 3,5% (658.000 spettatori)

| NCIS – Unità Anticrimine – (658.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 9,7% (1.229.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (1.229.000 spettatori) Rai 3 | Report – 9,7% (1.719.000 spettatori)

| Report – (1.719.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,8% (733.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (733.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 3,1% (513.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (513.000 spettatori) Tv8 | Innocenti bugie – 1,6% (287.000 spettatori)

| Innocenti bugie – (287.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 8,4% (1.498.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino-Scotti e Mara Venier vs Maria De Filippi, Fialdini super

Nell’access prime time di ieri domenica 2 novembre 2025 Stefano De Martino non è riuscito a incalzare Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha collezionato 4 milioni e 620mila spettatori su Rai 1 (pari al 23,2% di share), mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha radunato 4 milioni e 938mila spettatori (pari al 24,9% di share).

Nel daytime del pomeriggio domenicale continua il dominio di Maria De Filippi. Nonostante il calo di ieri (22,5% di share con 2 milioni e 910mila spettatori) la puntata di ieri di Amici ha superato Mara Venier, che si è dovuta accontentare del 15,6% di share (2 milioni e 27mila spettatori) al timone di Domenica In, sceso al 13,7% di share (1 milione e 615mila spettatori) nella seconda parte. Bene anche Silvia Toffanin alla guida di Verissimo (18,3-16-3% di share), sempre oltre i 2 milioni di spettatori; ancora meglio Francesca Fialdini e Da Noi… a Ruota Libera, scelto da 2 milioni e 110mila spettatori con il 16,1% di share.

