Ascolti Tv ieri (2 agosto): Alberto Angela fa ancora fatica, vince Canale 5 e dominio Scotti Noos si ferma al 12,2% di share, cresce la dizi turca Racconto Di Una Notte, Scotti e La Ruota della Fortuna di nuovo oltre il 28%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alberto Angela chiude la settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 2 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la terza puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Spazio invece allo sport su Rai 2 e a Nina Palmieri e alla replica dello speciale Le Iene presentano: Il Verdetto su Italia 1. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Racconto di una notte

Ieri domenica 2 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Noos – L’avventura della conoscenza. La terza puntata della quarta edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha richiamato 1 milione e 340mila spettatori, registrando il 12,2% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno raccolto 1 milione e 779mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 17,5% di share.

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Spazio allo sport su Rai 2 con i Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, che hanno appassionato 806mila spettatori ottenendo il 6,1% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda lo speciale de Le Iene presentano: Il Verdetto con Nina Palmieri, che in replica ha interessato 799mila spettatori e raggiunto il 8,2% di share.

Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha attirato 560mila spettatori, toccando il 4,8% di share. Su Rete 4 il film Troy con Brad Pitt ha centrato il 6,4% di share grazie a 653mila spettatori sintonizzati. Su La7 il film Intrigo a Stoccolma con Paul Nwman ha invece totalizzato un a.m. di 384mila spettatori, pari al 3,4% di share.

Su Tv8 Napoli Centro ha intrattenuto 179mila spettatori, fermandosi all’1% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo Potevo rimanere offeso ha collezionato 377mila spettatori, pari al 3,4% di share.

Rai 1 | Noos – L’avventura della conoscenza – 12,2% (1.340.000 spettatori)

| Noos – L’avventura della conoscenza – (1.340.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 17,5% (1.779.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.779.000 spettatori) Rai 2 | Campionati europei di nuoto – 6,1% (806.000 spettatori)

| Campionati europei di nuoto – (806.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Il Verdetto – 8,2% (799.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Il Verdetto – (799.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 4,8% (560.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (560.000 spettatori) Rete 4 | Troy – 6,4% (653.000 spettatori)

| Troy – (653.000 spettatori) La7 | Intrigo a Stoccolma – 3,4% (384.000 spettatori)

| Intrigo a Stoccolma – (384.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 1% (179.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (179.000 spettatori) Nove | Potevo rimanere offeso – 3,4% (377.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Ultima sfida della settimana tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha conquistato 2 milioni e 109mila spettatori, arrivando al 16,2% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna ha centrato il 28,2% di share con un ascolto medio di 3 milioni e 720mila spettatori.

Sempre bene Pino Insegno con la puntata di ieri di Reazione a catena (e il successo degli ‘Stregatti’) che ha toccato il 22,5% di share con 2 milioni e 463mila spettatori su Rai 1.

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