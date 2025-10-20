Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (19 ottobre): Fiorello non salva De Martino, Màkari parte bene e Venier cede ad Amici

La fiction Rai vince in prima serata con più di 3 milioni di spettatori, La Notte nel Cuore al 15,3%, bene Le Iene con Garlasco: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana degli ascolti tv si chiude con il ritorno di Màkari. Ieri domenica 19 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 ha debuttato la quarta stagione dell’amata fiction con Claudio Gioè, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore. Terzo appuntamento stagionale per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 4 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 19 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è iniziata Màkari 4. La prima puntata della quarta stagione della fiction con Claudio Gioè ha esordito al 19,6% di share, raccogliendo 3 milioni e 15mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 247mila spettatori, facendo segnare il 15,3% di share.

Su Rai 2 NCIS Origins ha appassionato 392mila spettatori, pari al 2% di share (a seguire NCIS – Unità Anticrimine) ha ottenuto il 2,8% di share con 512mila spettatori). Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni sono tornati al timone de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti è tornato a parlare del delitto di Garlasco ha toccato il 9,4% di share, interessando 1 milione e 141mila spettatori.

Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata di PresaDiretta, che ieri su Rai 3 ha registrato il 3,1% di share grazie a 613mila spettatori sintonizzati. Mario Giordano è invece tornato alla guida di Fuori dal Coro, fermandosi al 4,7% di share nel prime time di Rete 4 con 607mila spettatori.

Su La7 il film Il caso Spotlight con Rachel McAdams, Michael Keaton e Mark Ruffalo ha totalizzato un a.m. di 260mila spettatori, pari all’1,5% di share. Spazio ai motori su Tv8 con la differita della Formula 1 – Gran Premio degli Stati Uniti, che ha attirato 422mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio ha condotto il terzo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa. La puntata di ieri ha fatto registrare il 7,7% di share con 1 milione e 477 mila spettatori. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raccolto 765mila spettatori, pari al 6,8% di share.

  • Rai 1 | Màkari 419,2% (3.015.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore15,3% (2.247.000 spettatori)
  • Rai 2 | NCIS – Unità Anticrimine 2,8% (512.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene9,4% (1.141.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta3,1% (613.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro4,7% (607.000 spettatori)
  • La7 | Il caso Spotlight1,5% (260.000 spettatori)
  • Tv8 | Formula 1 – GP degli Stati Uniti2,6% (422.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa7,7% (1.477.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Fiorello irrompe nell’access prime time

Nell’access prime time di ieri domenica 19 ottobre 2025 Bruino Vespa ha lasciato spazio a Fiorello con i Cinque Minuti senza Bruno Vespa per lanciare il suo show radiofonico La Pennicanza. Il vero e proprio show del comico siciliano ha toccato il 22,4% di share (quasi 4,2 milioni di spettatori) facendo da traino ad Affari Tuoi. La puntata di ieri del game show condotto da Stefano Martino ha raggiunto i 4 milioni e mezzo di spettatori (22,9% di share), che non sono bastati però per raggiungere La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, 1l 24,8% di share con 4,9 milioni di spettatori.

