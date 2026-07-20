Ascolti Tv ieri (19 luglio): finale col botto per i Mondiali, Spagna-Argentina annienta anche Gerry Scotti
La finalissima della Coppa del Mondo tocca il 67,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte si ferma al 9,2%: tutti i dati Auditel
Cala il sipario sui Mondiali di calcio e sulla settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 19 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la finalissima della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Ancora. Ultima serata ‘in solitaria’, invece, per Gerry Scotti nell’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Spagna-Argentina e Racconto di una notte
Ieri domenica 19 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Argentina. Il trionfo della roja contro Messi e compagni ha radunato 12 milioni e 455mila spettatori, registrando il 13,4% di share. Una cifra da record, con i supplementari schizzati addirittura al 74,9% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 596mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 9,2% di share.
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Su Rai 2 il film Amore e passione a Sylt ha conquistato 407mila spettatori, ottenendo il 2,1% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Sotto il sole di Riccione, che ha intrattenuto 319mila spettatori, fermando all’1,7% di share.
Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha attirato 338mila spettatori, toccando l’1,8% di share. Su Rete 4, invece, il film Vi presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins ha centrato l’1,7% di share grazie a 273mila spettatori sintonizzati. Su La7 La furia e il frastuono ha invece totalizzato un a.m. di 208mila spettatori, pari all’1,3% di share.
Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno raccolto 221mila spettatori, non andando oltre l’1,2% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo Tel chi el Telùn ha intrattenuto 231mila spettatori, pari all’1,3% di share.
- Rai 1 | Mondiali 2026 – Spagna-Argentina – 67,9% (12.455.000 spettatori)
- Canale 5 | Racconto di una notte – 9,2% (1.596.000 spettatori)
- Rai 2 | Amore e passione a Sylt – 2,1% (407.000 spettatori)
- Italia 1 | Sotto il sole di Riccione – 1,7% (319.000 spettatori)
- Rai 3 | Che ci faccio qui – 1,8% (338.000 spettatori)
- Rete 4 | Vi presento Joe Black – 1,7% (273.000 spettatori)
- La7 | La furia e il frastuono – 1,3% (208.000 spettatori)
- Tv8 | Italia’s Got Talent – 1,2% (221.000 spettatori)
- Nove | Tel chi el Telùn – 1,3% (231.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti e l’ultima serata
Ultima serata ‘in solitaria’ per Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel, dove a partire da stasera su Rai 1 arriverà L’Eredità di Marco Liorni. Ridimensionata dallo show del prepartita della finale dei Mondiali, la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna su Canale 5 è si è però fermata al 15,7% di share, con un ascolto medio di 2 milioni e 926mila spettatori.
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