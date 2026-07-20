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Ascolti Tv ieri (19 luglio): finale col botto per i Mondiali, Spagna-Argentina annienta anche Gerry Scotti

La finalissima della Coppa del Mondo tocca il 67,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte si ferma al 9,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cala il sipario sui Mondiali di calcio e sulla settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 19 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la finalissima della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Ancora. Ultima serata ‘in solitaria’, invece, per Gerry Scotti nell’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Spagna-Argentina e Racconto di una notte

Ieri domenica 19 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Argentina. Il trionfo della roja contro Messi e compagni ha radunato 12 milioni e 455mila spettatori, registrando il 13,4% di share. Una cifra da record, con i supplementari schizzati addirittura al 74,9% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 596mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 9,2% di share.

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Su Rai 2 il film Amore e passione a Sylt ha conquistato 407mila spettatori, ottenendo il 2,1% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Sotto il sole di Riccione, che ha intrattenuto 319mila spettatori, fermando all’1,7% di share.

Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha attirato 338mila spettatori, toccando l’1,8% di share. Su Rete 4, invece, il film Vi presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins ha centrato l’1,7% di share grazie a 273mila spettatori sintonizzati. Su La7 La furia e il frastuono ha invece totalizzato un a.m. di 208mila spettatori, pari all’1,3% di share.

Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno raccolto 221mila spettatori, non andando oltre l’1,2% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo Tel chi el Telùn ha intrattenuto 231mila spettatori, pari all’1,3% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Spagna-Argentina 67,9% (12.455.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 9,2% (1.596.000 spettatori)
  • Rai 2 | Amore e passione a Sylt 2,1% (407.000 spettatori)
  • Italia 1 | Sotto il sole di Riccione 1,7% (319.000 spettatori)
  • Rai 3 | Che ci faccio qui1,8% (338.000 spettatori)
  • Rete 4 | Vi presento Joe Black 1,7% (273.000 spettatori)
  • La7 | La furia e il frastuono 1,3% (208.000 spettatori)
  • Tv8 | Italia’s Got Talent 1,2% (221.000 spettatori)
  • Nove | Tel chi el Telùn 1,3% (231.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti e l’ultima serata

Ultima serata ‘in solitaria’ per Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel, dove a partire da stasera su Rai 1 arriverà L’Eredità di Marco Liorni. Ridimensionata dallo show del prepartita della finale dei Mondiali, la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna su Canale 5 è si è però fermata al 15,7% di share, con un ascolto medio di 2 milioni e 926mila spettatori.

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