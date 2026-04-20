Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano) La nuova fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,5% di share, la dizi turca Racconto di una Notte si ferma al 13,8%, cresce Zelig On: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sfide di fine settimana negli ascolti tv. Ieri domenica 19 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Canale 5 è andato in scena il secondo appuntamento con la dizi turca Racconto di una notte. Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report, Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Roberta Valente – Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Ieri domenica 19 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Dopo il buon debutto dalla scorsa settimana, la seconda puntata delle nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha conquistato 3 milioni e 264mila spettatori, arrivando al 20,5% di share. Su Canale 5 è invece tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. La nuova dizi turca della rete ammiraglia Mediaset ha richiamato 1 milione e 736mila spettatori, toccando il 12,8% di share.

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Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 513mila spettatori, raggiungendo il 2,7% di share. Su Italia 1, invece, è tornato Zelig On. La seconda puntata della nuova edizione dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello ha intrattenuto 935mila spettatori, facendo segnare il 6,6% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato protagonista del prime time di Rai 3 e di Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 1 milione e 772mila spettatori, confermandosi al 9,8% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, ieri al 5,8% di share grazie a 720mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 House of Trump – Attacco al potere ha totalizzato un a.m. di 535mila spettatori, pari al 3% di share.

Su Tv8 Foodish ha appassionato 248mila spettatori, pari all’1,5% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa, che ha collezionato 1 milione e 500mila spettatori centrando l’8,4% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 726mila spettatori, pari al 7,2% di share.

Rai 1 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento – 20,5% (3.264.000 spettatori)

| Roberta Valente – Notaio in Sorrento – (3.264.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 12,8% (1.736.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.736.000 spettatori) Rai 2 | C.I.S. – Unità Anticrimine – 2,7% (513.000 spettatori)

| C.I.S. – Unità Anticrimine – (513.000 spettatori) Italia 1 | Zelig On – 6,6% (935.000 spettatori)

| Zelig On – (935.000 spettatori) Rai 3 | Report – 9,8% (1.772.000 spettatori)

| Report – (1.772.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,8% (720.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (720.000 spettatori) La7 | House of Trump – Attacco al potere – 3% (535.000 spettatori)

| House of Trump – Attacco al potere – (535.000 spettatori) Tv8 | Foodish – 1,5% (248.000 spettatori)

| Foodish – (248.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – Best of – 8,4% (1.500.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino batte Scotti

Prima dell’ospitata da Fabio Fazio in prima serata su Nove nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino è tornato protagonista dell’access prime time Rai nell’ennesima sfida contro Gerry Scotti e Mediaset. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 25,1% di share arrivando a 4 milioni e 888mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,5% di share registrando 4 milioni e 427mila spettatori su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 Mara Venier e Domenica In hanno coinvolto 1 milione e 937mila spettatori (17,6% di share) nella prima parte e 1 milione e 651mila spettatori (17% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 494mila spettatori, pari al 15,2% di share su Rai 1. Su Canale 5 Silvia Toffanin ha invece condotto un nuovo appuntamento di Verissimo, che – con la confessione di Paola Iezzi – ha fatto segnare il 18,7% di share (1 milione e 663mila spettatori) nella prima parte e il 18,3% di share (1 milione e 775mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

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