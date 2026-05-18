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Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per Sinner

La finalissima del talent show di Maria De Filippi chiude al 25,9% di share, Rai 1 si ferma al 13,9%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cala il sipario su Amici 25 e sulla settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 17 maggio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in scena la finalissima del talent show di Maria De Filippi, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Lapponia I love iù. Nuovo appuntamento per Sigfrido Ranucci alla guida di Report, così come per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Lapponia I love iù e Amici 25

Ieri domenica 17 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Lapponia I love iù. La pellicola diretta da Ken Are Bongo con Erasmo Genzini ha conquistato 2 milioni e 259mila spettatori, registrando il 13,9% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finale di Amici 25. L’ultimo atto dell’edizione 2025/26 del talent show di Maria De Filippi – che ha visto il trionfo di Lorenzo Salvetti – ha radunato 3 milioni e 483mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 25,9% di share. Si tratta della finale con meno spettatori di sempre nella storia del programma, che lo scorso anno segnò il 26,8% di share.

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Su Rai 2 la settima stagione di The Rookie ha richiamato 574mila spettatori, centrando il 3,1% di share. Su Italia 1 è andato in onda il film Geostorm con Gerard Butler, che ha intrattenuto 677mila spettatori, facendo segnare al 4% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato al timone del prime time di Rai 3 con Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 1 milione e 417mila spettatori, toccando il 7,9% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che su Rete 4 è arrivato al 4,7% di share grazie a 603mila spettatori sintonizzati. Su La7 Hantavirus – Incubo e fake news ha totalizzato un a.m. di 301mila spettatori, pari all’1,7% di share.

Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al comando di Che Tempo Che Fa, che ieri ha collezionato 1 milione e 437mila spettatori, raggiungendo il 7,9% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 735mila spettatori, pari al 7,1% di share.

  • Rai 1 | Lapponia I Love iù13,9% (2.259.000 spettatori)
  • Canale 5 | Amici 25 25,9% (3.483.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Rookie 3,1% (574.000 spettatori)
  • Italia 1 | Geostorm4% (677.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report7,9% (1.417.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro4,7% (603.000 spettatori)
  • La7 | Hantavirus – Incubo e fake news 1,7% (301.000 spettatori)
  • Tv8 | The Tunnel – Trappola nel buio
  • Nove | Che Tempo Che Fa 7,9% (1.437.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, botto Tv8 con Sinner

Nuova sfida all’ultimo spettatore nei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 23,5% di share grazie a 4 milioni e 445mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 23,2% di share, raccogliendo 4 milioni e 361mila spettatori su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In, che ha richiamato 2 milioni e 211mila spettatori (18,2% di share) nella prima parte e 1 milione e 651mila spettatori (14,9% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 22mila spettatori, pari al 10,3% di share. Vero e proprio boom invece per il tennis e la finale degli Internazionali d’Italia – Sinner-Ruud, che in chiaro su Tv8 ha registrato un ascolto medio di 2 milioni e 894mila spettatori, pari al 23,2% di share

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