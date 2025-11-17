Ascolti tv ieri 16 novembre: tutti per il trionfo di Sinner (e la disfatta della Nazionale), dominio Maria De Filippi Italia-Norvegia raduna 7 milioni e mezzo di spettatori, La Notte nel Cuore regge al 14,4% di share, sale Giordano: tutti i numeri e dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude nel segno della Nazionale. Ieri domenica 16 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita tra Italia e Norvegia, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore. Nuovo appuntamento per Sigfrido Ranucci al timone di Report, così come per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa e Mario Giordano alla conduzione di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Italia-Norvegia e La Notte nel Cuore

Dopo il gran finale di Màkari 4 della scorsa settimana ieri domenica 16 novembre 2025 la prima serata di Rai 1 ha lasciato spazio al calcio, con l’ultima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Norvegia. La disfatta di San Siro degli Azzurri di Rino Gattuso è stata seguita da 7 milioni e 516mila spettatori, registrando il 34,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 366mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, reggendo al 14,4% di share.

Su Rai 2 la commedia romantica Quello che non so di te ha conquistato 812mila spettatori, raggiungendo il 4,4% di share, mentre su u Italia 1 il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate ha appassionato 966mila spettatori, pari al 5,1% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della quarta puntata hanno interessato 1 milione e 463mila spettatori, toccando il 7,3% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, facendo segnare il 5,8% di share nel prime time di Rete 4 con 763mila spettatori.

Su La7 L’amore bugiardo ha totalizzato un a.m. di 273mila spettatori, pari all’1,6% di share, mentre su su Tv8 Una famiglia all’improvviso ha attirato 249mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, il settimo appuntamento stagionale di Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa ha raccolto 1 milione e 553mila spettatori. La puntata di ieri – con la sorpresa di Jannik Sinner – ha così ottenuto il 7,7% di share; la seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece richiamato 929mila spettatori, pari all’8,6% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: la vittoria di Jannik Sinner contro Alcaraz a Torino

Seguitissimo, ovviamente, il trionfo di Jannik Sinner nella finale di Torino. Il match delle ATP Finals 2025 – Sinner-Alcaraz ha infatti radunato 5 milioni e 429mila spettatori nella fascia preserale, un vero e proprio boom pari al 28,7% di share su Rai 2. Il post gara ha ridimensionato Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che, nonostante l’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi, si sono tenuti al 21,7% di share e appena sotto la soglia dei 5 milioni di spettatori.

ola ancora Maria De Filippi nel pomeriggio della domenica grazie al dominio di Amici, anche ieri oltre la soglia dei 3 milioni di spettatori con il 23,9% di share su Canale 5. La puntata di ieri di Domenica In di Mara Venier su Rai 1 ha invece registrato il 16,6% di share (2 milioni e 149mila spettatori) nella prima parte e il 15,3% di share (1 milione e 808mila spettatori) nella seconda.

