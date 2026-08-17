Ascolti Tv ieri (16 agosto): l’impresa dell’Italia regina dell’atletica fa il botto, floppa il ricordo di Pippo Baudo Gli Europei di atletica vincono col 18,4% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 13,7%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 16 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena lo speciale Stasera… Pippo Baudo a un anno dalla scomparsa del conduttore siciliano, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Spazio allo sport sia su Rai 2 che su Italia 1, con gli Europei di atletica leggera e la Coppa Italia. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Stasera… Pippo Baudo e Racconto di una notte

Ieri domenica 16 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Stasera… Pippo Baudo. Lo speciale dedicato al conduttore siciliano speciale a un anno dalla sua scomparsa ha conquistato 1 milione e 169mila spettatori, registrando l’11% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 596mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 13,7% di share.

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Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026 ha radunato 2 milioni e 417mila spettatori, ottenendo il 18,4% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena il primo turno di Coppa Italia – Lazio-Mantova, che ha attirato 769mila spettatori e raggiunto il 6% di share.

Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha raccolto 394mila spettatori, arrivando al 3,1% di share. Su Rete 4 il film Viaggi di nozze con Carlo Verdone e Claudia Gerini ha toccato il 4,7% di share con 567mila spettatori sintonizzati. Su La7 il film Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman ha invece totalizzato un a.m. di 273mila spettatori, pari al 2,2% di share.

Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno coinvolto 394mila spettatori, fermandosi al 3,1% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 227mila spettatori, pari all’1,9% di share.

Rai 1 | Stasera… Pippo Baudo – 11% (1.169.000 spettatori)

| Stasera… Pippo Baudo – (1.169.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 13,7% (1.596.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.596.000 spettatori) Rai 2 | Europei di atletica leggera – 18,4% (2.417.000 spettatori)

| Europei di atletica leggera – (2.417.000 spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Lazio-Mantova – 6% (769.000 spettatori)

| Coppa Italia – Lazio-Mantova – (769.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 3,1% (394.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (394.000 spettatori) Rete 4 | Viaggi di nozze – 4,7% (567.000 spettatori)

| Viaggi di nozze – (567.000 spettatori) La7 | Il sorpasso – 2,2% (273.000 spettatori)

| Il sorpasso – (273.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 3,1% (394.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (394.000 spettatori) Nove | La Corrida – 1,9% (227.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Ultima sfida della settimana dell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Ieri L’Eredità Summer ha appassionato 2 milioni e 17mila spettatori, arrivando al 14,7% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha toccato il 25,7% di share con un ascolto medio di 3 milioni e 553mila spettatori.

Nella fascia preserale Pino Insegno ha condotto puntata di ieri di Reazione a catena, che ha centrato il 20,9% di share con 2 milioni e 446mila spettatori su Rai 1. Staccata la concorrenza di Canale 5, con le repliche di Sarabanda di Enrico Papi al 10,8% di share (1 milione e 191mila spettatori) Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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