Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica Gentili La fiction con Vanessa Scalera vola oltre i 4 milioni di spettatori, Chi vuol essere milionario al 13,6%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si chiude un’altra settimana ascolti tv. Ieri domenica 15 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene Show e Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 5 e Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Ieri domenica 15 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (24,1 % di share), la seconda puntata della quinta stagione della fiction con Vanessa Scalera è volata oltre i 4 milioni (4 milioni e 73mila) di spettatori, facendo segnare il 23,8% di share. Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time di Canale 5 alla conduzione di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita commovente del nuovo campione Valerio ha raccolto 1 milione e 679mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 13,6% di share.

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Spazio allo sport su Rai 2, dove sono andate in scena le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che hanno appassionato 640mila spettatori, centrando il 3,3% di share. Su Italia1 il nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside ha radunato 910mila spettatori, ottenendo il 7,8% di share. Un risultato positivo nonostante l’avvicendamento con la versione tradizionale del programma, che da questa settimana andrà in onda al mercoledì.

Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta su Rai 3 e le inchieste di ieri hanno attirato 962mila spettatori, raggiungendo il 5,3% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che ha toccato il 5% di share grazie a 632mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua ha totalizzato un a.m. di 398mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Tv8 il film Men in Black: International ha invece intrattenuto 241mila spettatori, pari all’1,5% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato alla guida di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha collezionato 1 milione e 454mila spettatori, pari all’8,2% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 765mila spettatori e il 7,9% di share.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – 23,8% (4.073.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – (4.073.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 13,6% (1.679.000 spettatori)

| Chi vuol essere milionario – Il Torneo – (1.679.000 spettatori) Rai 2 | Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – 3,3% (640.000 spettatori)

| Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – (640.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 7,8% (910.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (910.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 5,3% (962.000 spettatori)

| PresaDiretta – (962.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5% (632.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (632.000 spettatori) La7 | Il caso Epstein – Il racconto continua – 2,2% (398.000 spettatori)

| Il caso Epstein – Il racconto continua – (398.000 spettatori) Tv8 | Men in Black: International – 1,5% (241.000 spettatori)

| Men in Black: International – (241.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 8,2% (1.454.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti superato da De Martino

Prima della mezza batosta in prima serata, Gerry Scotti ha perso anche nel testa a testa con Stefano De Martino nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti fatto registrare il 24,1% di share coinvolgendo 4 milioni e 865mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna è arrivata al 23% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 635mila spettatori su Canale 5.

Mara Venier è tornata al timone di Domenica In e la puntata di ieri, con il ricordo di Enrica Bonaccorti, ha radunato 2 milione e 556mila spettatori (19% di share) nella prima parte, 2 milioni e 35mila spettatori (17,4% di share). A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 953mila spettatori, pari al 16,2% di share su Rai 1. All’ultima puntata di recap prima del via del Serale (che avrà una grande novità in giuria) Amici di Maria De Filippi ha segnato il 17,4% di con 2 milioni e 332 di spettatori per poi lasciare spazio a Silvia Toffanin e Verissimo che, con l’intervista alla nuova conduttrice del Grande Fratello VIP Ilary Blasi, ha fatto segnare il 16,8% di share (1 milione e 909mila spettatori) nella prima parte e il 17,3% di share (1 milione e 905mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

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