Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti Cuori 3 vince la prima serata col 17,7% di share, Chi Vuol Essere Milionario cala al 13,6%, Milano Cortina 2026 piglia tutto: tutti i dati Auditel

Si chiude un altro weekend e Cuori inizia la ‘tripletta’ negli ascolti tv. Ieri domenica 15 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che raddoppierà stasera in attesa del gran finale di domani. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, mentre su Rai 3 Riccardo Iacona ha ripreso le redini di PresaDiretta. Nuovo appuntamento anche per Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene e Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 15 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Cuori 3. La quarta puntata della terza stagione della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha richiamato 2 milioni e 968mila spettatori e il settimo e l’ottavo episodio hanno registrato al 17,7% di share. Protagonista del prime time domenicale di Canale 5, Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita (con polemiche) del nuovo campione Matteo nello storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha appassionato 1 milione e 682mila spettatori, facendo segnare il 13,6% di share.

Spazio ovviamente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su Rai 2, dove la diretta del pattinaggio di figura ha radunato 2 milioni e 73mila spettatori, toccando l’11,7% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati alla guida de Le Iene; la puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha conquistato 1 milione e 223mila spettatori, ottenendo il 9,9% di share.

Riccardo Iacona è tornato a condurre PresaDiretta raccogliendo il testimone di Sigfrido Ranucci e Report nella prima serata della domenica di Rai 3. Le inchieste della puntata di ieri – che ha aperto ufficialmente la 34esima edizione del programma, in onda dal 2009 – hanno attirato 781mila spettatori, debuttando al 4,4% di share. Nuovo appuntamento per Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, che ha raggiunto il 4,8% di share grazie a 618mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Surviving – Il caso Epstein ha totalizzato un a.m. di 389mila spettatori, pari al 2,3% di share. Su Tv8 il film Infinite Storm ha invece coinvolto 245mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha interessato 1 milione e 506mila spettatori, pari all’8,4% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece collezionato 706mila spettatori e il 7,2% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti vs De Martino

Stefano De Martino chiude la settimana certificando l’ottimo momento dell’access prime time di Rai 1 nei dai Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 569mila spettatori, par al 22,8% di share, superando nuovamente La Ruota della Fortuna. Ieri Gerry Scotti ha radunato 4 milioni e 342mila spettatori ieri, fermandosi al 21,7% di share su Canale 5.

Nuovo appuntamento nel daytime del pomeriggio per Mara Venier e Domenica In, che ieri su Rai 1 ha intrattenuto 1 milione e 920mila spettatori (14,1% di share) nella prima parte e 1 milione e 663mila spettatori (14,4% di share) nella seconda parte. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 675mila spettatori, pari al 13,3% di share. In (leggero) calo anche Amici di Maria De Filippi, che ieri su Canale 5 ha fatto segnare il 19,6% di share con 2 milioni e 748mila spettatori per poi lasciare spazio a Silvia Toffanin e Verissimo che, con l’ospitata di Rossella Brescia, è arrivato al 18,6%% di share (2 milioni e 11mila spettatori) nella prima parte e al 16,2% di share (1 milione e 913mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

