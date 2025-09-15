Ascolti tv ieri (14 settembre): Silvia Toffanin parte col botto, Diaco stecca di sera e De Martino non si rialza
Testa a testa tra La Notte del Cuore e Imma Tataranni, Verissimo debutta al 22,8-20,1% di share, Gerry Scotti ancora al 25,2%: tutti i numeri e dati Auditel
La settimana degli ascolti tv si chiude con nuovi debutti. Ieri domenica 14 settembre 2025, infatti, su Italia 1 è tornato in onda Le Iene, mentre su Rai 2 Pierluigi Diaco è sbarcato in prima serata con BellaMa’. Sulle reti ammiraglie si è rinnovata la sfida a distanza tra Imma Tataranni e La Notte nel Cuore. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 3 e La Notte nel Cuore
Ieri domenica 14 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 sono continuate le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3. La terza puntata della terza stagione – "Ladri di futuro" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha raccolto 2 milioni e 211mila spettatori sulla prima rete, registrando il 16,6% di share. Su Canale 5, invece, spazio alla serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha interessato 2 milioni e 148mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 16,8% di share.
Pierluigi Diaco è tornato nel prime time di Rai 2 con BellaMa’ di Sera. La prima puntata dello spin-off serale – con ospiti I Ricchi e Poveri – ha coinvolto 603mila spettatori, debuttando al 4% di share. Su Italia 1 è iniziata la nuova edizione de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha esordito al 9,1% di share, radunando 992mila spettatori.
Riccardo Iacona ha condotto la terza puntata di PresaDiretta, che ieri ha toccato il 5,7% di share grazie a 865mila spettatori sintonizzati. Dopo il debutto della scorsa settimana (al 4,5% di share) Mario Giordano è tornato protagonista della domenica di Rete 4 al timone di Fuori dal Coro. Il secondo appuntamento stagionale ha ottenuto il 5,7% di share con 640mila spettatori.
Su La7 The International ha totalizzato un a.m. di 393mila spettatori, pari al 2,7% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume – La girata ha interessato 273mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove per Nove Comedy Club lo spettacolo di Valentina Persia Ma che te ridi?! ha attirato 362mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.
- Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 – 16,6% (2.211.000 spettatori)
- Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,8% (2.148.000 spettatori)
- Rai 2 | BellaMa’ di Sera – 4% (603.000spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 9,1% (992.000 spettatori)
- Rai 3 | PresaDiretta – 5,7% (865.000spettatori)
- Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,7% (5640000 spettatori)
- La7 | The International – 2,7% (393.000 spettatori)
- Tv8 | I delitti del BarLume – 1,9% (273.000 spettatori)
- Nove | Nove Comedy Club – 22,5% (361.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: la domenica di Verissimo e Silvia Toffanin
Tempo di debutti anche nel pomeriggio di Canale 5, dove nel weekend Silvia Toffanin è tornata alla guida di Verissimo. Con il racconto di Raoul Bova la nuova edizione del talk show ieri ha fatto segnare il 22,8% di share (1 milione e 936mila spettatori) nella prima parte e al 20,1% di share (1 milione e 802mila spettatori) nella seconda parte, in attesa del ritorno di Domenica In e Mara Venier su Rai 1.
Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (ieri al 25,2% di share e un ascolto medio 4 milioni e 243mila di spettatori) continuano a tenere a distanza Stefano De Martino, sceso sotto i 4 milioni (3 milioni e 634mila) di spettatori e al 21,7% di share al timone di Affari Tuoi.
