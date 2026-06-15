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Ascolti Tv ieri (14 giugno): Rai 1 vola coi Mondiali, Gerry Scotti schiaccia De Martino

La partita Olanda-Giappone tocca il 28% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 15,2%, La Ruota al 27,2%, boom Tv8 per Hamilton: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Termina un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 14 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali 2026 – Olanda-Giappone, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona ha ripreso il timone di PresaDiretta, mentre nell’access prime time Stefano De Martino ha ‘ritrovato’ il suo slot contro Gerry Scotti alla guida di Affari Tuoi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Olanda-Giappone e Racconto di una notte

Ieri domenica 14 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita di calcio valevole per il girone F dei Mondiali 2026 – Olanda-Giappone. Lo scoppiettante pareggio tra gli orange e i nipponici ha appassionato 3 milioni e 731mila spettatori, registrando il 28% di share. Su Canale 5, invece, è è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 749mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 15,2% di share.

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Su Rai 2 la terza stagione della serie statunitense Elsbeth ha raccolto 556mila spettatori, raggiungendo il 4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film My Spy, che ha conquistato 795mila spettatori, ottenendo il 5,3% di share.

Riccardo Iacona è tornato protagonista del prime time di Rai 3 al timone di PresaDiretta Estate. Le inchieste della seconda puntata hanno attirato 853mila spettatori, facendo segnare il 5,6% di share. Su Rete 4, invece, il film Assassinio sul Nilo ha toccato il 2,8% di share grazie a 387mila spettatori sintonizzati. Su La7 Unfit – La psicologia di Trump ha totalizzato un a.m. di 441mila spettatori, pari al 3% di share.

Su Tv8 il film del 2017 Jumanji – The Next Level con Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha richiamato 254mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove, infine, La Corrida di Amadeus in replica ha collezionato 444mila spettatori, centrando il 4,4% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Olanda-Giappone28% (3.749.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 15,2% (1.749.000 spettatori)
  • Rai 2 | Elsbeth 4% (556.000 spettatori)
  • Italia 1 | My Spy5,3% (795.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta Estate5,6% (853.000 spettatori)
  • Rete 4 | Assassinio sul Nilo2,8% (387.000 spettatori)
  • La7 | Unfit – La psicologia di Trump 3% (441.000 spettatori)
  • Tv8 | Jumanji – The Next Level 1,9% (254.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida 4,4% (444.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Dopo avere lasciato spazio alle prime partite dei Mondiali, Stefano De Martino è tornato per la seconda volta consecutiva nell’access prime time per (ri)lanciare la sfida a Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 3 milioni e 681mila spettatori, facendo registrare il 23,7% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 27,2% di share, richiamando 4 milioni e 362mila spettatori.

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