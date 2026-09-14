Ascolti Tv ieri (13 settembre): Siani flop su Rai 1, vola l’Italvolley, Insegno travolge ancora Max Giusti La dizi turca Racconto Di Una Notte vince la prima serata col 14,6% di share, Il Principe Abusivo all’11%, grande ritorno di PresaDiretta: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Va in archivio un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 13 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Il principe abusivo con Alessandro Siani, su Canale 5 la dizi turca Racconto di una notte. Spazio allo sport su Rai 2 e ai ritorni di PresaDiretta e Le Iene, mentre nell’access prime time si è chiusa la prima settimana di sfida a distanza tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il principe abusivo e Racconto di una notte

Ieri domenica 13 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il principe abusivo. Il film del 2013 di e con Alessandro Siani ha raccolto 1 milione e 532mila spettatori, registrando l’11% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno appassionato 1 milione e 746mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 14,6% di share.

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Spazio allo sport su Rai 2, dove è andata in scena la partita degli Europei di pallavolo 2026 – Italia-Slovacchia. La vittoria dell’Italvolley ha richiamato 1 milione e 879mila spettatori, arrivando al 12,3% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha invece radunato 658mila spettatori, centrando il 6,1% di share.

Riccardo Iacona ha ripreso le redini del prime time di Rai 3 con PresaDiretta. La prima puntata della nuova edizione ha raggiunto 834mila spettatori, debuttando al il 5,5% di share. Su Rete 4 è invece andata in onda la terza puntata di Giganti – I protagonisti della storia, il nuovo programma condotto da Toni Capuozzo, che ha centrato il 3,5% di share grazie a 418mila spettatori sintonizzati. Su La7 il film Ufficiale e gentiluomo con Richard Gere ha totalizzato un a.m. di 386mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno intrattenuto 235mila spettatori, chiudendo al 2,1% di share. Su Nove, infine, Comedy Match condotto da Katia Follesa ha collezionato 279mila spettatori, pari al 2% di share.

Rai 1 | Il principe abusivo – 11% (1.532.000 spettatori)

| Il principe abusivo – (1.532.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 14,6% (1.746.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.746.000 spettatori) Rai 2 | Europei di pallavolo 2026 – Italia-Slovacchia – 12,3% (1.879.000 spettatori)

| Europei di pallavolo 2026 – Italia-Slovacchia – (1.879.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 6,1% (658.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (658.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 5,5% (834.000 spettatori)

| PresaDiretta – (834.000 spettatori) Rete 4 | Giganti – 3,5% (418.000 spettatori)

| Giganti – (418.000 spettatori) La7 | Ufficiale e gentiluomo – 2,6% (386.000 spettatori)

| Ufficiale e gentiluomo – (386.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,1% (235.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (235.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 2% (279.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Si chiude anche il primo weekend stagionale di battaglie all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. Ieri Affari Tuoi ha raccolto 3 milioni e 487mila spettatori, ottenendo il 21% di share. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece fatto segnare un ascolto medio di 3 milioni e 945mila spettatori, toccando il 23,7% di share su Canale 5.

Bene anche Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena, con la puntata di ieri (e il salvataggio in extremis delle ‘Pappardelle’) volata al 22,2% di share con 2 milioni e 969mila spettatori nella fascia preserale di Rai 1. Superato ancora Caduta Libera di Max Giusti, ieri al 12% di share e 1 milione e 478mila spettatori su Canale 5.

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