Ascolti tv ieri (12 ottobre): colpo Veronica Gentili, Scotti tiene a distanza De Martino, Fazio si conferma

Balene chiude bene al 20,2% di share e vince in prima serata, La Notte nel Cuore 14,9%, Affari Tuoi non può nulla contro La Ruota: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Cala il sipario su Balene – Amiche per sempre e sulla settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 12 ottobre 2025, infatti, è andata in onda l’ultima puntata della fiction di Rai 1, che in prima serata si è ‘scontrata’ con la dizi turca La Notte nel Cuore. Fabio Fazio ha condotto il secondo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa; Veronica Gentili è tornata al timone de Le Iene, così come Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro e Riccardo Iacona di PresaDiretta. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Balene, La Notte nel Cuore e Che Tempo Che Fa

Ieri domenica 12 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Balene – Amiche per sempre. La quarta e ultima puntata del dramedy con Veronica Pivetti e Carla Signoris ha radunato 3 milioni e 147mila spettatori, chiudendo in crescita al 20,2% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 543mila spettatori, registrando il 14,9% di share.

Su Rai 2 NCIS – Unità anticrimine ha conquistato 511mila spettatori, pari al 2,5% di share (a seguire NCIS Origins ha ottenuto il 3% di share con 518mila spettatori). Su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha raggiunto l’11,6% di share, attirando 1 milione e 350mila spettatori.

Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta, che ieri su Rai 3 ha fatto segnare il 4,1% di share grazie a 746mila spettatori sintonizzati. Mario Giordano è invece tornato alla guida di Fuori dal Coro, fermandosi al 5,1% di share nel prime time di Rete 4 con 652mila spettatori.

Su La7 il film La maschera di ferro con Leonardo DiCaprio ha totalizzato un a.m. di 308mila spettatori, pari all’1,9% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume ha interessato 270mila spettatori, pari all’1,5% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio ha condotto il secondo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa. Dopo il buon esordio della scorsa settimana (8,4-6,9% di share), il talk show – che ieri ha visto l’ospitata di Milly Carlucci – ha fatto registrare l’8% di share con 1 milione e 536 mila spettatori. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece richiamato 823mila spettatori, pari all’8% di share.

  • Rai 1 | Balene20,2% (3.147.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore14,9% (2.543.000spettatori)
  • Rai 2 | NCIS – Unità Anticrimine 2,5% (511.000spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene11,6% (1.350.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta4,1% (746.000spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,1% (652.000 spettatori)
  • La7 | La maschera di ferro1,9% (308.000 spettatori)
  • Tv8 | I delitti del BarLume1,5% (270.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa8% (1.536.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti e Mara Venier contro De Filippi-Toffanin

Stefano De Martino ha radunato 4,8 milioni di spettatori su Rai 1 e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha fatto segnare il 24,4% di share, Numeri che non sono bastati per incalzare La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ieri ha trionfato ancora nell’access prime time volando a 5 milioni e 191mila spettatori su Canale 5, pari al 25,78 di share.

Nel daytime del pomeriggio di Rai 1 Domenica In di Mara Venier ha raggiunto il 18,1% di share (2 milioni e 147mila spettatori) nella prima parte e il 16,1% di share (1 milione e 627mila spettatori) nella seconda, arrendendosi ad Amici. Il talent show di Maria De Filippi è arrivato al 26,4% di share e 3 milioni e 94mila spettatori, lasciando poi spazio a Verissimo di Silvia Toffanin, che ieri – con le parole di Sebastiano Visintin sul caso Liliana Resinovich – ha ottenuto il 22,7% di share (2 milioni e 123mila spettatori) nella prima parte e il 18,5% di share (1 milione e 809mila spettatori) nella seconda.

