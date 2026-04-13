Ascolti Tv ieri (12 aprile): Roberta Valente non delude all’esordio, ritorno super di Ranucci e boom Sinner La nuova fiction con Maria Vera Ratti parte dal 21,6% di share, la nuova dizi turca Racconto di una Notte dal 13,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un fine settimana all’insegna dei debutti negli ascolti tv. Ieri domenica 12 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Canale 5 è iniziata la dizi turca Racconto di una notte. Sigfrido Ranucci ha ripreso le redini del prime time di Rai 3 e di Report, mentre su Nove Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Roberta Valente – Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Ieri domenica 12 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La prima puntata delle nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha appassionato 3 milioni e 483mila spettatori, debuttando al 21,6% di share. Tempo di esordi anche su Canale 5, dove sono andati in onda i primi episodi della serie tv Racconto di una notte. La nuova dizi turca della rete ammiraglia Mediaset ha radunato 1 milione e 791mila spettatori, registrando il 13,3% di share.

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Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha richiamato 659mila spettatori, pari al 3,5% di share. Su Italia 1, invece, è iniziato Zelig On. La prima puntata della nuova edizione dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello ha raccolto 826mila spettatori, esordendo al 5,9% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 772mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, ieri al 5,6% di share grazie a 698mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 The War of Trump ha totalizzato un a.m. di 589mila spettatori, pari al 3,3% di share. Su Tv8 Foodish ha invece attirato 205mila spettatori, pari all’1,5% di. Su Nove, infine, Fabio Fazio è e Che Tempo Che Fa – Best Of hanno collezionato 313mila spettatori, pari al 3,3% di share.

Rai 1 | Robertta Valente – Notaio in Sorrento – 21,56 (3.483.000 spettatori)

| Robertta Valente – Notaio in Sorrento – (3.483.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 13,3% (1.791.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.791.000 spettatori) Rai 2 | C.I.S. – Unità Anticrimine – 3,5% (659.000 spettatori)

| C.I.S. – Unità Anticrimine – (659.000 spettatori) Italia 1 | Zelig On – 5,9% (826.000 spettatori)

| Zelig On – (826.000 spettatori) Rai 3 | Report – 9,7% (1.772.000 spettatori)

| Report – (1.772.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,6% (698.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (698.000 spettatori) La7 | The War of Trump – 3,3% (589.000 spettatori)

| The War of Trump – (589.000 spettatori) Tv8 | Foodish – 1,5% (205.000 spettatori)

| Foodish – (205.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – Best of – 2,6% (313.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino batte Scotti, boom Sinner

Serata super per Stefano De Martino nell’eterna ‘battaglia’ contro Gerry Scotti dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24,9% di share arrivando a sfiorare i 5 milioni di spettatori (4 milioni e 939mila spettatori) su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 23,5% di share registrando 4 milioni e 645mila spettatori su Canale 5.

Il daytime del pomeriggio degli ascolti è stato notevolmente ridimensionato dal boom di Tv8 per la finale del Monte-Carlo Masters – Alcaraz-Sinner. Il trionfo di Jannik (tornato numero uno al mondo) è stato seguito da 1 milione e 561mila spettatori, pari al 12,7% di share. Mara Venier e Domenica In si sono così dovuti ‘accontentare’ di 2 milioni e 142mila spettatori (17,1% di share) nella prima parte e 1 milione e 594mila spettatori (12,9% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 565mila spettatori, pari al 12,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 Silvia Toffanin ha invece condotto un nuovo appuntamento di Verissimob, che ha fatto segnare il 14,8% di share (1 milione e 764mila spettatori) nella prima parte e il 14,8% di share (1 milione e7842mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

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