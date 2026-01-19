Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti
Rai 1 si ferma all’11,2% di share con Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario al 16,6%, CTCF 10,5%: tutti i dati Auditel
Si chiude un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 18 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction Prima di noi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene. Prima puntata dell’anno, invece, per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa, ripartito su Nove con una serata omaggio a Ornella Vanoni. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario
Ieri domenica 18 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Prima di noi. Il quinto e sesto episodio della fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – hanno appassionato 1 milioni e 921mila spettatori, calando ancora all’11,2% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha raccolto 2 milioni e 241mila spettatori, facendo segnare il 16,6% di share.
Su Rai 2 il film Il mio regno per una farfalla di Sergio Assisi ha conquistato 608mila spettatori, ottenendo il 3,1% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati alla guida de Le Iene. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha radunato 1 milione e 171mila spettatori, raggiungendo il 9% di share.
Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della puntata di ieri – oltre alla nuova frecciata del conduttore a Luca Barbareschi) hanno attirato 1 milione e 548mila spettatori, arrivando all’8,2% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, che ha segnato il 4,8% di share grazie a 638mila spettatori sintonizzati su Rete 4.
Su La7 il film The Peacemaker con George Clooney e Nicole Kidman ha totalizzato un a.m. di 344mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Tv8 Nonno questa volta è guerra con Robert De Niro ha collezionato invece 297mila spettatori, pari all’1,6% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato alla conduzione di Che Tempo Che Fa e il primo appuntamento dell’anno Ornella senza Fine – la serata-omaggio dedicata a Ornella Vanoni – ha interessato 1milione e 702mila spettatori, pari al 10,5% di share.
- Rai 1 | Prima di noi – 11,2% (1.921.000 spettatori)
- Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 16,6% (2.241.000 spettatori)
- Rai 2 | Il mio regno per una farfalla– 3,1% (608.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 9% (1.171.000 spettatori)
- Rai 3 | Report – 8,2% (1.548.000 spettatori)
- Rete 4 | Fuori dal Coro – 4,8% (638.000 spettatori)
- La7 | The Peacemaker – 1,9% (344.000 spettatori)
- Tv8 | Nonno questa volta è guerra – 1,6% (297.000 spettatori)
- Nove | Che Tempo Che fa – Ornella Senza Fine – 10,5% (1.702.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Scotti batte De Martino, i testa a testa del pomeriggio
Prima di avere la meglio in prima serata Gerry Scotti si è confermato leader anche dell’access prime time al timone de La Ruota della Fortuna, che ieri ha radunato 4,8 milioni di spettatori, pari al 24,1% di share su Canale 5. Su Rai 1, invece, la puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha toccato il 22,1% di share con 4,6 milioni di spettatori.
Nuovo appuntamento per Mara Venier alla guida di Domenica In, che ieri ha coinvolto 2 milioni e 250mila spettatori (17,3% di share) nella prima parte e 2 milione e 79mila spettatori (17,8% di share) nella seconda parte su Rai 1. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 937mila spettatori, pari al 15,2% di share. Nel pomeriggio di Canale 5 è invece tornato in onda Amici di Maria De Filippi, che ha ottenuto il 22% di share con 2,8 milioni di spettatori lasciando poi spazio a Silvia Toffanin e Verissimo, ieri al 17,3% di share (1 milione e 944mila spettatori) nella prima parte e il 18,3% di share (2 milioni e 257mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.
