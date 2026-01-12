Ascolti tv ieri 11 gennaio: De Martino raggiunge Gerry Scotti (che si prende la prima serata), Veronica Gentili torna e vola con Garlasco A Chi Vuol Essere Milionario basta il 18% di share per vincere, Prima di Noi non sfonda (14%), Le Iene al 10,9%, ritorno super di Amici: tutti i dati Auditel

Si chiude la settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 11 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è tornata in onda la nuova serie Prima di noi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Nuova puntata anche per Sigfrido Ranucci alla guida di Report e per Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro, mentre su Italia 1 è tornato lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 11 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Prima di noi. Dopo il debutto al 15,5% di share della scorsa settimana, il terzo e quarto episodio della nuova fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – ha registrato 2 milioni e 257mila spettatori, calando al 14% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato alla guida del prime time e di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha radunato 2 milioni e 285mila spettatori, ottenendo il 18% di share.

Su Rai 2 il film Il principe di Roma con Marco Giallini ha conquistato 625mila spettatori, raggiungendo il 3,1% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati al timone de Le Iene. Il primo appuntamento dell’anno dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti – al termine del quale è andato finalmente in onda il servizio sul delitto di Garlasco, scatenando le polemiche sul web – ha richiamato 1 milione e 286mila spettatori, toccando il 10,9% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della puntata di ieri (che ha scatenato la rissa a distanza tra il conduttore e Luca Barbareschi) hanno interessato 1 milione e 341mila spettatori, arrivando al 7,6% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, che ha registrato il 5,7% di share grazie a 714mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Entrapment ha totalizzato un a.m. di 442mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Tv8, infine, il film Quel piccolo grande miracolo di Natale ha collezionato 524mila spettatori, pari al 3% di share, mentre su Nove il Best of della prima parte di stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha attirato 371mila spettatori, pari al 3,2% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti e un pomeriggio infuocato

Nell’access prime time degli ascolti tv Stefano De Martino ha intrattenuto 5 milioni e 7mila milioni di spettatori e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 24,9% di share. Gerry Scotti, però, si è confermato dominatore della fascia oraria che apre alla prima serata con La Ruota della Fortuna al 25,2% di share e 5 milioni e 33mila spettatori.

Nel pomeriggio di Canale 5 è tornato in onda Amici di Maria De Filippi. La prima puntata dell’anno ha richiamato quasi 3 milioni e mezzo di spettatori, volando al 25,7% di share. Mara Venier ha invece condotto un nuovo appuntamento di Domenica In, coinvolgendo 2 milioni e 450mila spettatori (17,8% di share) nella prima parte e 2 milione e 136mila spettatori (17% di share) nella seconda su Rai 1. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 2,2 milioni di spettatori, pari al 16,6% di share. Su Canale 5 l’ospitata di Andrea Sempio a Verissimo è invece valsa al talk show del weekend di Silvia Toffanin il 24,3% di share (2 milioni e 827 spettatori) nella prima parte e il 29,6% di share (2 milioni e 539mila spettatori) nella seconda.

