Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri 11 gennaio: De Martino raggiunge Gerry Scotti (che si prende la prima serata), Veronica Gentili torna e vola con Garlasco

A Chi Vuol Essere Milionario basta il 18% di share per vincere, Prima di Noi non sfonda (14%), Le Iene al 10,9%, ritorno super di Amici: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude la settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 11 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è tornata in onda la nuova serie Prima di noi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Nuova puntata anche per Sigfrido Ranucci alla guida di Report e per Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro, mentre su Italia 1 è tornato lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 11 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Prima di noi. Dopo il debutto al 15,5% di share della scorsa settimana, il terzo e quarto episodio della nuova fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – ha registrato 2 milioni e 257mila spettatori, calando al 14% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato alla guida del prime time e di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha radunato 2 milioni e 285mila spettatori, ottenendo il 18% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Il principe di Roma con Marco Giallini ha conquistato 625mila spettatori, raggiungendo il 3,1% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati al timone de Le Iene. Il primo appuntamento dell’anno dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti – al termine del quale è andato finalmente in onda il servizio sul delitto di Garlasco, scatenando le polemiche sul web – ha richiamato 1 milione e 286mila spettatori, toccando il 10,9% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della puntata di ieri (che ha scatenato la rissa a distanza tra il conduttore e Luca Barbareschi) hanno interessato 1 milione e 341mila spettatori, arrivando al 7,6% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, che ha registrato il 5,7% di share grazie a 714mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Entrapment ha totalizzato un a.m. di 442mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Tv8, infine, il film Quel piccolo grande miracolo di Natale ha collezionato 524mila spettatori, pari al 3% di share, mentre su Nove il Best of della prima parte di stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha attirato 371mila spettatori, pari al 3,2% di share.

  • Rai 1 | Prima di noi14% (2.257.000 spettatori)
  • Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo18% (2.285.000 spettatori)
  • Rai 2 | Il principe di Roma 3,1% (625.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene10,9% (1.286.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report7,6% (1.341.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,7% (714.000 spettatori)
  • La7 | Entrapment2,5% (442.000 spettatori)
  • Tv8 | Quel piccolo grande miracolo di Natale3% (524.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che fa – Best of3,2% (371.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti e un pomeriggio infuocato

Nell’access prime time degli ascolti tv Stefano De Martino ha intrattenuto 5 milioni e 7mila milioni di spettatori e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 24,9% di share. Gerry Scotti, però, si è confermato dominatore della fascia oraria che apre alla prima serata con La Ruota della Fortuna al 25,2% di share e 5 milioni e 33mila spettatori.

Nel pomeriggio di Canale 5 è tornato in onda Amici di Maria De Filippi. La prima puntata dell’anno ha richiamato quasi 3 milioni e mezzo di spettatori, volando al 25,7% di share. Mara Venier ha invece condotto un nuovo appuntamento di Domenica In, coinvolgendo 2 milioni e 450mila spettatori (17,8% di share) nella prima parte e 2 milione e 136mila spettatori (17% di share) nella seconda su Rai 1. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 2,2 milioni di spettatori, pari al 16,6% di share. Su Canale 5 l’ospitata di Andrea Sempio a Verissimo è invece valsa al talk show del weekend di Silvia Toffanin il 24,3% di share (2 milioni e 827 spettatori) nella prima parte e il 29,6% di share (2 milioni e 539mila spettatori) nella seconda.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 4 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (4 gennaio): Gerry Scotti ferma anche la nuova fiction Rai, Brindisi saluta con Garlasco e un altro colpo

Prima di Noi non sfonda e si ferma al 15,5% di share, Chi Vuol Essere Milionario sal...
Ascolti 28 dicembre 2025

Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina)

Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
Ascolti 26 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti, cade Mara Venier

Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, ben...
Ascolti 30 novembre 2025

Ascolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano

Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%,...
Ascoli 9 novembre 2025

Ascolti tv ieri (9 novembre): Fazio da record, sale Mara Venier ma Maria De Filippi è irraggiungibile

Màkari 4 chiude bene e vince in prima serata col 18,8% di share, La Notte nel Cuore ...
Ascolti 9 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’

L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene,...
Ascolti 6 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata

Lo Speciale Lotteria Italia del game show di Rai 1 tocca il 35,9% di share, flop Bar...
Ascolti 23 novembre 2025

Ascolti tv ieri (23 novembre): il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, Fazio da record con il ricordo di Ornella Vanoni

Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino sprofonda a...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Linda Caridi

Linda Caridi
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari
Antonio Medugno

Antonio Medugno
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963