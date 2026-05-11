Ascolti Tv ieri (10 maggio): finale super per Roberta Valente, Fazio cresce La fiction con Maria Vera Ratti chiude e trionfa col 20,4% di share, la dizi turca Racconto di una Notte al 12,8%, Rete 4 vola al 6,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Roberta Valente – Notaio in Sorrento volge al termine e con lei anche la settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 10 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Ultimo appuntamento anche per Zelig On. Sigfrido Ranucci è invece tornato al timone di Report, così come Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Roberta Valente – Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Ieri domenica 10 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 si è conclusa Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Nonostante le polemiche per il finale aperto, l’ultima puntata della nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha radunato 3 milioni e 523mila spettatori, chiudendo al 20,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. La dizi turca ha appassionato 1 milione e 639mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 12,8% di share.

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Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raccolto 574mila spettatori, toccando il 3,1% di share. Su Italia 1 è invece calato il sipario su Zelig On: l’ultima puntata dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello ha intrattenuto 792mila spettatori, chiudendo al 5,9% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida del prime time di Rai 3 e di Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 474mila spettatori, centrando l’8,3% di share. Saltato l’appuntamento con Fuori dal Coro e Mario Giordano, invece, ieri su Rete 4, che ha fatto spazio al calcio e alla diretta in chiaro del ‘Clásico’ de LaLiga – Barcellona-Real Madrid, al 6,3% di share grazie a 1 milione e 149mila spettatori sintonizzati. Su La7 Il primo cavaliere ha totalizzato un a.m. di 259mila spettatori, pari all’1,8% di share.

Su Tv8 Cani Sciolti ha conquistato 173mila spettatori, pari all’1,3% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa, che ieri ha collezionato 1 milione e 580mila spettatori, salendo al 9% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 863mila spettatori, pari al 9,2% di share.

Rai 1 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento – 20,4% (3.523.000 spettatori)

| Roberta Valente – Notaio in Sorrento – (3.523.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 12,8% (1.639.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.639.000 spettatori) Rai 2 | C.I.S. – Unità Anticrimine – 3,1% (574.000 spettatori)

| C.I.S. – Unità Anticrimine – (574.000 spettatori) Italia 1 | Zelig On – 5,9% (792.000 spettatori)

| Zelig On – (792.000 spettatori) Rai 3 | Report – 8,3% (1.474.000 spettatori)

| Report – (1.474.000 spettatori) Rete 4 | LaLiga – Barcellona-Real Madrid – 6,3% (1.149.000 spettatori)

| LaLiga – Barcellona-Real Madrid – (1.149.000 spettatori) La7 | Il primo cavaliere – 1,8% (259.000 spettatori)

| Il primo cavaliere – (259.000 spettatori) Tv8 | Cani Sciolti – 1,3% (173.000 spettatori)

| Cani Sciolti – (173.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 9% (1.580.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Mara Venier e Silvia Toffanin nel daytime

Nuova sfida nei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 23% di share grazie a 4 milioni e 419mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 21,8% di share richiamando 4 milioni e 210mila spettatori su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In, che ha coinvolto 2 milioni e 150mila spettatori (18% di share) nella prima parte e 1 milione e 731mila spettatori (15,3% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 417mila spettatori, pari al 12,8% di share. Su Canale 5 Silvia Toffanin è invece tornata alla conduzione di Verissimo, che, con l’intervento di Romina Carrisi nella lite tra Al Bano e Romina Power ieri ha fatto segnare il 17,7% di share (1 milione e 915mila spettatori) nella prima parte e il 15,8% di share (1 milione e 733mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

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