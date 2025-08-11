Trova nel Magazine
Libero Magazine

Ascolti tv ieri (10 agosto): Imma Tataranni cresce ancora, Ranucci si ferma, dominio Gerry Scotti

Le repliche della fiction Rai vincono col 17% di share, Un amore come te al 16%, La Ruota ancora sfiora i 3,5 milioni di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 10 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in replica (e in crescita) la fiction Imma Tataranni 2, mentre in prima serata su Canale 5 è andato in onda il film turco Un amore come te. Nuova sfida tra Sigfrido Ranucci al timone del meglio di Report e Roberto Giacobbo alla guida di Freedom – Oltre il confine. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e Un amore come te

Ieri domenica 10 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 sono continuate le repliche di Imma Tataranni 2. La settima puntata della seconda stagione – "Angelo o diavolo" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha appassionato 1 milione e 792mila spettatori, crescendo fino a toccare il 17% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Un amore come te, che ha raccolto 1 milione e 666mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, pari al 16% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel prime time di Rai 2 è tornata la serie tv statunitense Will Trent. I nuovi episodi della prima stagione hanno conquistato 486mila spettatori, ottenendo il 4,2% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Din Don 9 – Paesani spaesati con Enzo Salvi., che ha radunato 439mila spettatori fermandosi al 3,8% di share.

Su Rai 3 è tornato protagonista Sigfrido Ranucci (che ha recentemente fatto chiarezza sulla denuncia dell’ex ministro Sangiuliano), con il meglio di questa stagione di Report, calato al 5,2% di share con 591mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4, invece, il quinto appuntamento di Freedom – Oltre il Confine condotto Roberto Giacobbo ha richiamato 567mila spettatori, pari al 5,7% di share.

Su La7 Inside D-Day 1944-2024 ha totalizzato un a.m. di 386mila spettatori, pari al 3,4% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – A bocce ferme ha collezionato 567mila spettatori, pari al 2,4% di share. Spazio al calcio, infine, su Nove, dove è andata in onda la partita amichevole Chelsea-Milan. La batosta dei rossoneri contro i blues di Enzo Maresca ha interessato 309mila spettatori, arrivando al 2,8% di share.

  • Rai 1 | Imma Tataranni 217% (792.000 spettatori)
  • Canale 5 | Un amore come te16% (1.666.000 spettatori)
  • Rai 2 | Will Trent4,2% (486.000spettatori)
  • Italia 1 | Din Don 9 – Paesani spaesati3,8% (439.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report5,2% (591.000spettatori)
  • Rete 4 | Freedom – Oltre il Confine5,7% (567.000 spettatori)
  • La7 | Inside D-Day 1944-20243,4% (386.000 spettatori)
  • Tv8 | I delitti del BarLume2,4% (262.000 spettatori)
  • Nove | Chelsea-Milan2,8% (309.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Gerry Scotti

Nuovo ‘botto’ di fine settimana per La Ruota della Fortuna. Lo storico game show condotto da Gerry Scotti continua a dominare l’access prime time e ieri ha raggiunto il 27,5% di share registrato sfiorando ancora i 3 milioni e mezzo di spettatori su Canale 5. Su Rai 1 Techetechetè Classic dedicato ad Al Bano e Romina Power ha fatto segnare il 17,7% di share con 2 milione e 246mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti tv ieri (3 agosto): nuovo colpo di Gerry Scotti, Tataranni stupisce in replica, la 'seconda vita' di Amadeus

Ascolti tv ieri (3 agosto): nuovo colpo di Gerry Scotti, Tataranni stupisce in replica, la 'seconda vita' di Amadeus

La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17,4% di share, Report si conferma al 7...
Ascolti 27 luglio 2025

Ascolti tv ieri (27 luglio): colpo Canale 5, cadono Insegno e Papi, Ranucci e Amadeus sorprendono in replica

La Notte nel Cuore vince la prima serata con oltre 2 milioni di spettatori, Max Angi...
Ascolti 13 luglio 2025

Ascolti tv ieri (13 luglio): Sinner da record su Tv8, Pino Insegno precipita, Amadeus risale (in replica)

Chelsea-PSG vince la prima serata col 16,7% di share, le repliche di Imma Tataranni ...
Ascolti 29 giugno 2025

Ascolti tv ieri 29 giugno: Gerry Scotti domina ma Pino Insegno non delude, Rai 1 tiene senza De Martino

Torino is Fantastic domina la prima serata col 20,8% di share, le repliche di Imma T...
Ascolti 6 luglio 2025

Ascolti tv ieri (6 luglio): Pino Insegno si conferma, Ranucci chiude Report col botto e flop inatteso di Rai 1

La notte nel cuore vince la prima serata col 15,9% di share, le repliche di Imma Tat...
Ascolti 20 luglio 2025

Ascolti tv ieri (20 luglio), Gerry Scotti domina, Bianca Guaccero saluta, Report funziona anche in replica

La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17,7% di share, Facci Ridere chiude al ...
Stasera in tv (10 agosto), Amadeus retrocesso e Mediaset fa un piacere a Rai 1: programma cancellato

Stasera in tv (10 agosto), Amadeus retrocesso e Mediaset fa un piacere a Rai 1: programma cancellato

I programmi tv da vedere oggi (domenica 10 agosto). Canale 5 ferma la soap La Notte ...
Ascolti 24 luglio 2025

Ascolti tv ieri 24 luglio: record storico per Temptation Island, Raoul Bova chiude e Gerry Scotti domina

Il reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata al 30% di share, Don Mat...
Ascolti 5 agosto 2025

Ascolti tv ieri (5 agosto): vince Sissi 4, Max Angioni chiude col botto e Rai 1 affonda

La quarta stagione di Sissi vince la prima serata col 15,5% di share, Simon Coleman ...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Sandro Giacobbe

Sandro Giacobbe
Tommaso Cerno

Tommaso Cerno
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963