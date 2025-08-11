Ascolti tv ieri (10 agosto): Imma Tataranni cresce ancora, Ranucci si ferma, dominio Gerry Scotti Le repliche della fiction Rai vincono col 17% di share, Un amore come te al 16%, La Ruota ancora sfiora i 3,5 milioni di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 10 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in replica (e in crescita) la fiction Imma Tataranni 2, mentre in prima serata su Canale 5 è andato in onda il film turco Un amore come te. Nuova sfida tra Sigfrido Ranucci al timone del meglio di Report e Roberto Giacobbo alla guida di Freedom – Oltre il confine. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e Un amore come te

Ieri domenica 10 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 sono continuate le repliche di Imma Tataranni 2. La settima puntata della seconda stagione – "Angelo o diavolo" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha appassionato 1 milione e 792mila spettatori, crescendo fino a toccare il 17% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Un amore come te, che ha raccolto 1 milione e 666mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, pari al 16% di share.

Nel prime time di Rai 2 è tornata la serie tv statunitense Will Trent. I nuovi episodi della prima stagione hanno conquistato 486mila spettatori, ottenendo il 4,2% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Din Don 9 – Paesani spaesati con Enzo Salvi., che ha radunato 439mila spettatori fermandosi al 3,8% di share.

Su Rai 3 è tornato protagonista Sigfrido Ranucci (che ha recentemente fatto chiarezza sulla denuncia dell’ex ministro Sangiuliano), con il meglio di questa stagione di Report, calato al 5,2% di share con 591mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4, invece, il quinto appuntamento di Freedom – Oltre il Confine condotto Roberto Giacobbo ha richiamato 567mila spettatori, pari al 5,7% di share.

Su La7 Inside D-Day 1944-2024 ha totalizzato un a.m. di 386mila spettatori, pari al 3,4% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – A bocce ferme ha collezionato 567mila spettatori, pari al 2,4% di share. Spazio al calcio, infine, su Nove, dove è andata in onda la partita amichevole Chelsea-Milan. La batosta dei rossoneri contro i blues di Enzo Maresca ha interessato 309mila spettatori, arrivando al 2,8% di share.

Rai 1 | Imma Tataranni 2 – 17% (792.000 spettatori)

| Imma Tataranni 2 – (792.000 spettatori) Canale 5 | Un amore come te – 16% (1.666.000 spettatori)

| Un amore come te – (1.666.000 spettatori) Rai 2 | Will Trent – 4,2% (486.000spettatori)

| Will Trent – (486.000spettatori) Italia 1 | Din Don 9 – Paesani spaesati – 3,8% (439.000 spettatori)

| Din Don 9 – Paesani spaesati – (439.000 spettatori) Rai 3 | Report – 5,2% (591.000spettatori)

| Report – (591.000spettatori) Rete 4 | Freedom – Oltre il Confine – 5,7% (567.000 spettatori)

| Freedom – Oltre il Confine – (567.000 spettatori) La7 | Inside D-Day 1944-2024 – 3,4% (386.000 spettatori)

| Inside D-Day 1944-2024 – (386.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume – 2,4% (262.000 spettatori)

| I delitti del BarLume – (262.000 spettatori) Nove | Chelsea-Milan – 2,8% (309.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Gerry Scotti

Nuovo ‘botto’ di fine settimana per La Ruota della Fortuna. Lo storico game show condotto da Gerry Scotti continua a dominare l’access prime time e ieri ha raggiunto il 27,5% di share registrato sfiorando ancora i 3 milioni e mezzo di spettatori su Canale 5. Su Rai 1 Techetechetè Classic dedicato ad Al Bano e Romina Power ha fatto segnare il 17,7% di share con 2 milione e 246mila spettatori.

