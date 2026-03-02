Ascolti tv ieri 1 marzo: Mara Venier esplode (ma non si ripete) con Sanremo, Gerry Scotti non vola senza Festival e De Martino Il film di Rai 1 su Franco Battiato vince con il 18,8% di share, Chi vuol essere milionario si ferma al 14,3%, ottimo Fazio: tutti i dati Auditel

Si chiude la settimana sanremese all’insegna della musica anche negli ascolti tv. Ieri domenica 1 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Franco Battiato – Il lungo viaggio, mentre su Canale 5 Gerry Scotti è tornato a conduttre Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Nuovo appuntamento anche per Riccardo Iacona alla guida di PresaDiretta e per Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene Show, oltre che per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Franco Battiato – Il lungo viaggio e Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Ieri domenica 1 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Franco Battiato – Il lungo viaggio. Il film sulla storia del cantante siciliano interpretato da Dario Aita ha radunato 2 milioni e 961mila spettatori, toccando il 18,8% di share sulla prima rete. Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana, Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time di Canale 5 al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita super del nuovo campione Giacomo ha raccolto 1 milione e 781mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 14,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in onda il film Una commedia pericolosa con Enrico Brignano e Gabriella Pession, che ha conquistato 811mila spettatori facendo segnare il 4,6% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene; la puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 237mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share.

Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta su Rai 3 e le inchieste di ieri hanno attirato 842mila spettatori, confermandosi al 4,7% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che ha centrato il 5,2% di share grazie a 663mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua ha totalizzato un a.m. di 573mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Tv8 il film I mercenari – The Exprendables con Sylvester Stallone ha invece intrattenuto 297mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha collezionato 1 milione e 609mila spettatori, pari al 9% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 920mila spettatori e l’8,5% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti sfiora i 5 milioni, Mara Venier con Domenica In – Speciale Sanremo

Ultimo appuntamento senza la concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi (che torneranno in onda stasera) per Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha trionfato con il 24,4% di share e un ascolto medio 4 milioni e 923 milioni di spettatori su Canale 5. Su Rai 1, invece, il Dietrofestival si è fermato al 22% di share con 4 milioni e 452mila spettatori.

Come ormai da tradizione a termine di Sanremo, nel daytime del pomeriggio di Rai 1 è andata in onda la puntata di Domenica In – Speciale Sanremo dedicata al racconto del Festival in diretta dal teatro Ariston. Mara Venier ha così radunato 4 milioni e 991mila spettatori (36,6% di share) nella prima parte, 4 milioni e 672mila spettatori (37,5% di share) nella seconda parte e 4 milioni e 887mila spettatori (32,4% di share) nella terza. Ottimi numeri che, tuttavia, non sfiorano quelli da record registrati lo scorso anno (41,2-44-34,4% di share). Su Canale 5 incassa Amici di Maria De Filippi, che ha fatto segnare il 15,6% di share con 2 milioni e 231mila spettatori per poi lasciare spazio al salotto Silvia Toffanin e Verissimo che, con le lacrime di Romina Carrisi, non è andato oltre l’11,1% di share (1 milione e 385mila spettatori) nella prima parte e al 11,5% di share (1 milione e 524mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

