Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri 1 marzo: Mara Venier esplode (ma non si ripete) con Sanremo, Gerry Scotti non vola senza Festival e De Martino

Il film di Rai 1 su Franco Battiato vince con il 18,8% di share, Chi vuol essere milionario si ferma al 14,3%, ottimo Fazio: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude la settimana sanremese all’insegna della musica anche negli ascolti tv. Ieri domenica 1 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Franco Battiato – Il lungo viaggio, mentre su Canale 5 Gerry Scotti è tornato a conduttre Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Nuovo appuntamento anche per Riccardo Iacona alla guida di PresaDiretta e per Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene Show, oltre che per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Franco Battiato – Il lungo viaggio e Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Ieri domenica 1 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Franco Battiato – Il lungo viaggio. Il film sulla storia del cantante siciliano interpretato da Dario Aita ha radunato 2 milioni e 961mila spettatori, toccando il 18,8% di share sulla prima rete. Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana, Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time di Canale 5 al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita super del nuovo campione Giacomo ha raccolto 1 milione e 781mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 14,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in onda il film Una commedia pericolosa con Enrico Brignano e Gabriella Pession, che ha conquistato 811mila spettatori facendo segnare il 4,6% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene; la puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 237mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share.

Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta su Rai 3 e le inchieste di ieri hanno attirato 842mila spettatori, confermandosi al 4,7% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che ha centrato il 5,2% di share grazie a 663mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua ha totalizzato un a.m. di 573mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Tv8 il film I mercenari – The Exprendables con Sylvester Stallone ha invece intrattenuto 297mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha collezionato 1 milione e 609mila spettatori, pari al 9% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 920mila spettatori e l’8,5% di share.

  • Rai 1 | Franco Battiato – Un lungo viaggio18,8% (2.961.000 spettatori)
  • Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo 14,3% (1.781.000 spettatori)
  • Rai 2 | Una commedia pericolosa 4,6% (811.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene9,7% (1.237.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta4,7% (842.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,2% (663.000 spettatori)
  • La7 | Il caso Epstein – Il racconto continua3,7% (573.000 spettatori)
  • Tv8 | I mercenari – The Exprendables1,7% (297.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa 9% (1.609.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti sfiora i 5 milioni, Mara Venier con Domenica In – Speciale Sanremo

Ultimo appuntamento senza la concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi (che torneranno in onda stasera) per Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha trionfato con il 24,4% di share e un ascolto medio 4 milioni e 923 milioni di spettatori su Canale 5. Su Rai 1, invece, il Dietrofestival si è fermato al 22% di share con 4 milioni e 452mila spettatori.

Come ormai da tradizione a termine di Sanremo, nel daytime del pomeriggio di Rai 1 è andata in onda la puntata di Domenica In – Speciale Sanremo dedicata al racconto del Festival in diretta dal teatro Ariston. Mara Venier ha così radunato 4 milioni e 991mila spettatori (36,6% di share) nella prima parte, 4 milioni e 672mila spettatori (37,5% di share) nella seconda parte e 4 milioni e 887mila spettatori (32,4% di share) nella terza. Ottimi numeri che, tuttavia, non sfiorano quelli da record registrati lo scorso anno (41,2-44-34,4% di share). Su Canale 5 incassa Amici di Maria De Filippi, che ha fatto segnare il 15,6% di share con 2 milioni e 231mila spettatori per poi lasciare spazio al salotto Silvia Toffanin e Verissimo che, con le lacrime di Romina Carrisi, non è andato oltre l’11,1% di share (1 milione e 385mila spettatori) nella prima parte e al 11,5% di share (1 milione e 524mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 15 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti

Cuori 3 vince la prima serata col 17,7% di share, Chi Vuol Essere Milionario cala al...
Ascolti 22 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (22 febbraio): boom per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, Gerry Scotti senza De Martino non svolta

Il gran finale di Milano Cortina 2026 domina col 30,9% di share, Io sono Farah oltre...
Ascolti 25 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza

): Prima di Noi chiude al 12,4% di share, Chi Vuol Essere Milionario scende al 15,8%...
Ascolti 1 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti

La nuova stagione di Cuori debutta al 17,8% di share, Chi Vuol Essere Milionario al ...
Ascolti 18 gennaio 2025

Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti

Rai 1 si ferma all’11,2% di share con Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario al 16...
Ascolti 16 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2

Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di ...
Ascolti 11 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 11 gennaio: De Martino raggiunge Gerry Scotti (che si prende la prima serata), Veronica Gentili torna e vola con Garlasco

A Chi Vuol Essere Milionario basta il 18% di share per vincere, Prima di Noi non sfo...
Ascolti 24 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (24 febbraio): Sanremo cala, Carlo Conti non si ripete. I numeri (deludenti) del debutto

La prima serata del Festival vince col 58% di share ma perde quasi 3 milioni di spet...
Ascolti 28 dicembre 2025

Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina)

Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Franco Battiato

Franco Battiato
nicola-savino

Nicola Savino
Gabriella Perino

Gabriella Perino
L'attore Nino Frassica

Nino Frassica

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963