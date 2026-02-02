Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti La nuova stagione di Cuori debutta al 17,8% di share, Chi Vuol Essere Milionario al 15,5%, Maria De Filippi trascina Siliva Toffanin: tutti i dati Auditel

Si chiude la settimana e, allo stesso tempo, si apre un nuovo mese negli ascolti tv. Ieri domenica 1° febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata è iniziata la terza stagione di Cuori, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene e Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 1° febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la serie tv Cuori 3. La prima puntata della terza stagione della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha richiamato 2 milioni e 923mila spettatori, debuttando al 17,8% di share. Gerry Scotti è invece tornato protagonista del prime time di Canale 5 alla conduzione di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita del nuovo campione Alberto nello storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha raccolto 1 milione e 984mila spettatori, facendo segnare il 15,5% di share.

Su Rai 2 il film del 2023 Mio padre è un sicario con Nicholas Cage ha appassionato 650mila spettatori, fermandosi al 3,4% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha radunato 1 milione e 137mila spettatori, raggiungendo il 9,6% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato al timone di di Report e le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 1 milione e 530mila spettatori, arrivando all’8,5% di share su Rai 3. Nuovo appuntamento anche con Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, che ha ottenuto il 5,9% di share grazie a 742mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 il film Misery non deve morire ha totalizzato un a.m. di 294mila spettatori, pari all’1,6% di share. Su Tv8 Il giustiziere della notte ha invece interessato 252mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato alla guida di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri – con le confessioni di Belén Rodríguez – ha conquistato 1 milione e 560mila spettatori, pari all’8,6% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece collezionato 713mila spettatori e il 7% di share.

Rai 1 | Prima di noi – 17,8% (2.923.000 spettatori)

| Prima di noi – (2.923.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 15,5% (1.984.000 spettatori)

| Chi vuol essere milionario – Il Torneo – (1.984.000 spettatori) Rai 2 | Mio padre è un sicario– 3,4% (650.000 spettatori)

| Mio padre è un sicario– (650.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 9,6% (1.137.000 spettatori)

| Le Iene – (1.137.000 spettatori) Rai 3 | Report – 8,5% (1.520.000 spettatori)

| Report – (1.520.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,9% (742.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (742.000 spettatori) La7 | Misery non deve morire – 1,6% (294.000 spettatori)

| Misery non deve morire – (294.000 spettatori) Tv8 | Il giustiziere della notte – 1,4% (252.000 spettatori)

| Il giustiziere della notte – (252.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 8,6% (1.560.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti vs De Martino

Continua l’ottimo momento di Stefano De Martino nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi su Rai 1 ha raggiunto il 23,4% di share con 4 milioni e 705mila, superando ancora La Ruota della Fortuna. Ieri Gerry Scotti ha radunato 4 milioni e 674mila spettatori ieri, toccando il 23,2% di share su Canale 5.

Nuovo appuntamento nel daytime del pomeriggio per Mara Venier e Domenica In, che ieri ha coinvolto 2 milioni e 221mila spettatori (17,4% di share) nella prima parte e 1 milione e 820mila spettatori (16,4% di share) nella seconda parte su Rai 1. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 799mila spettatori, pari al 14,4% di share. Continua invece il dominio di Amici di Maria De Filippi, che ieri su Canale 5 è volato al 24,1% di share con 3 milioni e 146mila spettatori trascinando Silvia Toffanin e Verissimo, al 23,3% di share (2 milioni e 646mila spettatori) nella prima parte e al 20,4% di share (2 milioni e 335mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

