Ascolti tv di sabato 9 agosto 2025: testa a testa tra Gianni Morandi e Paolo Bonolis, Indiana Jones sempre amatissimo In numero assoluto di spettatori Evviva! batte Ciao Darwin, ma per lo share è un pareggio: tutti i degli ascolti tv di sabato 9 agosto 2025

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ascolti tv di sabato 9 agosto 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, anche se solo sotto forma di repliche, sono stati due show molto amati dal pubblico di questa stagione televisiva e che infatti stanno portando buoni risultati anche in questi caldissimi sabati sera di piena estate. Da una parte infatti, la Rai ha schierato il monumento Gianni Morandi, con lo show dedicato al varietà, Evviva!, dall’altra, Canale 5 ha puntato sull’eterno Paolo Bonolis: come è andata? E come sono andati anche gli ascolti tv delle altre reti? Scopriamo tutti i numeri.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Evviva! e Ciao Darwin

Ieri, sabato 9 agosto 2025 è andata in onda su Rai Uno una puntata in replica di Evviva! l’apprezzatissimo show guidato dall’eterno Gianni Morandi, un nome una garanzia per attirare l’attenzione dei fan e del pubblico televisivo tutto. Come è andata? Il Gianni nazionale ha totalizzato 1.957.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 a sfidare gli artisti di strada di Rai Uno, è sceso in campo Paolo Bonolis con una replica dello storico show Ciao Darwin, arrivato al capolinea con l’ultima puntata, proprio qualche mese fa. La bizzarra sfida tra squadre rappresentanti le più improbabili categorie, ha incollato allo schermo nel sabato sera di Canale 5 1.404.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Chi ha vinto la sfida della prima serata tra le ammiraglie Rai e Mediaset? Se da un punto di vista del numero assoluto degli spettatori collegati Gianni Morandi ha avuto la meglio, sullo share c’è stata un quasi pareggio, vinto per uno 0,1 dal varietà di Bonolis.

E le altre reti, come sono andate negli ascolti tv di sabato 9 agosto 2025? Su Rai Due il film Un figlio a ogni costo ha totalizzato 568.000 spettatori pari al 4.8%. . Il classicone western, El Dorado, su Rai Tre è stato invece seguito da 525.000 spettatori e il 4.9%.

Su Italia Uno, la terza delle scatenate avventure di Indiana Jones- L’Ultima Crociata ha totalizzato 891.000 spettatori (8.4%), mentre su Rete Quattro, i telespettatori che hanno scelto di ridere per l’ennesima volta il vecchio film di Leonardo Pieraccioni sono stati 468.000 spettatori (4.3% di share).

Su La7 , il film con Richard Gere La frode ha incollato 478.000 telespettatori allo schermo, pari al 4,2% di share. Su Tv 8 per il Concert Tour Kiss Kiss Way si sono sintonizzati 298.000 spettatori pari al 2,9% di share . Infine sul Nove, a seguire l’inchiesta su Il piccolo Loris sono stati in 259.000 spettatori, equivalenti al 2.3% di share dell’intero pubblico tv della serata di sabato 2 agosto 2025.

Potrebbe interessarti anche