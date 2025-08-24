Ascolti tv di sabato 23 agosto 2025: chi ha vinto tra Paolo Bonolis e Gianni Morandi, spopola La Notte della Taranta E' Ciao Darwin lo show più visto della prima serata più importante della settimana in termini di share, mentre in numeri assoluti è avanti Evviva!. Tutti gli ascolti tv di sabato 23 agosto 2025

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ascolti tv di sabato 23 agosto 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, anche se solo sotto forma di repliche, sono stati due show molto amati dal pubblico di questa stagione televisiva e che infatti stanno portando buoni risultati anche in questi caldissimi sabati sera di piena estate. Da una parte infatti, la Rai ha schierato il monumento Gianni Morandi, con lo show dedicato al varietà, Evviva!, dall’altra, Canale 5 ha puntato sull’eterno Paolo Bonolis: come è andata? E come sono andati anche gli ascolti tv delle altre reti? Scopriamo tutti i numeri.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Evviva! e Ciao Darwin

Ieri, sabato 23 agosto 2025 è andata in onda su Rai Uno una puntata in replica di Evviva! l’apprezzatissimo show guidato dall’eterno Gianni Morandi, un nome una garanzia per attirare l’attenzione dei fan e del pubblico televisivo tutto. Come è andata? Il Gianni nazionale ha totalizzato il maggior numero di spettatori, 1683000 della serata, pari a 14,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 a sfidare gli artisti di strada di Rai Uno, è sceso in campo Paolo Bonolis con una replica dello storico show Ciao Darwin, arrivato al capolinea con l’ultima puntata, proprio qualche mese fa. La bizzarra sfida tra squadre rappresentanti le più improbabili categorie, ha incollato allo schermo nel sabato sera di Canale 5, 1468000 spettatori con uno share del 15,6%.

A vincere la serata, tra le due ammiraglie Rai- Mediaset, prendendo in considerazione i numeri assoluti è stato il varietà di Rai Uno, ma se si guarda allo share la palma è stata conquistata da Canale 5, con una percentuale di pubblico maggiore che ha scelto di seguire le divertenti sfide di Ciao Darwin piuttosto che il viaggio nella storia del varietà di Evviva!

E le altre reti, come sono andate negli ascolti tv di sabato 23 agosto 2025? Su Rai Due il film Vendicherò mia madre ha totalizzato i 731.000 spettatori pari al 5.7%.. Ottimo risultato per La Notte della Taranta su Rai Tre che è stata seguita da 777.000 spettatori e il 7.9% di share.

Su Italia Uno, la terza delle scatenate avventure di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha totalizzato 739.000 spettatori (6.2%), mentre su Rete Quattro, i telespettatori che hanno scelto di ridere con il vecchio film di Leonardo Pieraccioni Se son rose sono stati 479.000 spettatori (3.9%).

Su La7 , il film con Robin Williams Risvegli ha incollato allo schermo 379000 telespettatori allo schermo, pari al 3,2% di share. Su Tv 8 per la sfida tra i Quattro ristoranti guidata da Alessandro Borghese si sono sintonizzati 337.000 spettatori pari al 2,6 % di share . Infine sul Nove, a seguire l’inchiesta su Delitti in famiglia-Il caso Delfino sono stati in 240.000 spettatori con il 2%, di share dell’intero pubblico tv della serata di sabato 23 agosto 2025.

Potrebbe interessarti anche