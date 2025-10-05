Ascolti tv di ieri sera sabato 4 ottobre: Ballando con le stelle recupera, Rai e Mediaset vicine Dopo un esordio sottotono grande rimonta di Ballando con le stelle che approfitta anche del traino di un ottimo Affari tuoi, gli ascolti tv di ieri sera.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

iPa

CONDIVIDI

La sfida degli ascolti del sabato sera continua a regalare sorprese e a mostrare un equilibrio sempre più serrato tra Rai e Mediaset. Nella serata di sabato 4 ottobre 2025, il duello principale è stato ancora una volta tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale5, ma il vero elemento che ha inciso sull’andamento complessivo della serata è arrivato dall’access prime time, dove le performance di Affari Tuoi hanno spinto il pubblico verso Rai1 e reso la partita molto più combattuta.

Ascolti tv ieri sera sabato 4 ottobre, che rimonta per Ballando con le Stelle

Partiamo dal prime time. Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha intrattenuto 3.092.000 spettatori con uno share del 25.7%, rimanendo in onda dalle 21:27 fino all’1:33. Su Canale5, Tú Sí Que Vales ha registrato 3.933.000 spettatori pari al 26.8% di share, dalle 21:29 a mezzanotte e dodici. In termini di sovrapposizione diretta, tra le 21:30 e le 00:11, i due show si sono sfidati praticamente ad armi pari: Ballando a quota 3.591.000 spettatori (24.45%) contro i 3.937.000 spettatori (26.8%) di Tú Sí Que Vales. Numeri che confermano come la distanza si stia riducendo e che Ballando, rispetto alla prima puntata, abbia iniziato una rimonta significativa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il resto della programmazione ha raccolto risultati più contenuti. Su Rai2 il film Omicidi a Mystery Island ha interessato 542.000 spettatori (3.2%), mentre Italia1 con L’era glaciale 2 – Il disgelo ha convinto 639.000 spettatori (3.8%). Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta si è fermata a 422.000 spettatori pari al 2.8%. Male Rete4 con Stolen (281.000 – 1.7%), mentre La7 con In Altre Parole ha raggiunto 1.172.000 spettatori e il 6.7%. Più staccati gli altri canali: Tv8 con 4 Ristoranti (263.000 – 1.6%), Nove con Accordi & Disaccordi (435.000 – 2.9%).

Affari tuoi il boost di Rai 1

A fare la differenza, come detto, è stato però l’access prime time. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha conquistato 4.181.000 spettatori pari al 23.9%. Un risultato eccezionale, trainato dalle recenti vincite record da 300 mila euro che hanno acceso l’interesse del pubblico e reso il game show un vero e proprio fenomeno della stagione. Numeri che hanno consentito al programma di Rai1 di tallonare da vicino La Ruota della Fortuna, tornata su Canale5 con Gerry Scotti e capace di ottenere 4.403.000 spettatori (25.1%) dopo il traino di Gira la Ruota della Fortuna (3.640.000 – 21.8%).

La crescita di Affari Tuoi ha avuto un effetto positivo anche su Ballando con le Stelle, che ha potuto contare su un pubblico già consolidato nella fascia precedente e ha ridotto sensibilmente il gap con Tú Sí Que Vales. In definitiva, il sabato sera televisivo si conferma una sfida giocata sul filo di pochi punti di share, con Rai e Mediaset vicinissime e con prospettive di equilibrio anche per le prossime settimane.

Potrebbe interessarti anche