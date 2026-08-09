Ascolti tv di ieri, sabato 8 agosto 2026: Paolo Bonolis ancora re del sabato sera e affonda Massimo Ranieri Nell'ennesimo sabato sera di repliche, il risultato è sempre lo stesso: nessuno batte Ciao Darwin. Bene anche La Promessa e i film capolavoro

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Come ogni mattina vi diamo conto degli acolti tv dei più importanti canali della televisione generalista. La sfida di sabato 8 agosto tra le due ammiraglie Rai e Mediaset ha visto scendere in campo, per la seconda settimana consecutiva, il super classico bonolisiano dell’estate Mediaset Ciao Darwin e la replica di Sogno e son desto con Massimo Ranieri, ma anche grandissimi classici del cinema, commedie romantiche e una soap amatissima. Ma chi ha vinto davvero la gara degli ascolti nella serata, quella del sabato, tradizionalmente più combattuta sul fronte dell’auditel? Scopriamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv sabato 8 agosto: la sfida della prima serata

La sfida principale del prime time televisivo nella serata di sabato 1 agosto ha visto schierati in campo su Rai Uno una serata dedicata a Massimo Ranieri e al suo one man show Sogno e son desto. In risposta, la rete ammiraglia Mediaset ha calato la carta Ciao Darwin, l’iconico programma guidato da Paolo Bonolis con l’aiuto dell’immancabile Luca Laurenti che, ogni estate, fa il pieno di ascolti. Come è andata? Ecco i numeri: a vincere la serata è, ancora una volta, lo strampalato show di Canale 5 con il 16,9 % di share e 1.323.000 spettatori. La replica di Rai Uno invece, si ferma al 9,7 % con 914.000 spettatori.

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Passando alle altre reti, su Rai Due il thriller Amore Crudele ha tenuto incollati 642.000 spettatori, pari al 5,8% di share. mentre su Rai Tre è andato in onda un vero, grande capolavoro del cinema italiano e mondiale, ovvero il secondo capitolo della "trilogia del dollaro" di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più seguito da 730.000 spettatori, ovvero un ottimo 7%.

Grande cinema anche su Italia Uno con la riproposizione del classicissimo Ritorno al Futuro che è stato guardato da 662.000 persone, il 6,2% di share. Su Retequattro continua ad appassionare una buona parte del pubblico del sabato sera la soap La Promessa, ieri seguita dal7,2% del pubblico, ovvero 789.000 spettatori. Su la 7 invece, il sabato continuano le avventure di James Bond, A seguire Agente 007 – Dalla Russia con amore sono stati in 451.000 spettatori, cioè il 4.1% di share.

La sfida dell’access prime time: Gerry Scotti contro Marco Liorni, chi ha vinto?

Per quanto riguarda la fascia, ormai importantissima in termini di investimenti pubblicitari, dell’access prime time, continua a non esserci partita tra Gerry Scotti e Marco Liorni. Ecco infatti gli ascolti tv di sabato 8 agosto dell’Eredità e della Ruota della Fortuna. Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.063.000 spettatori (17.1%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.487.000 spettatori e il 28.6% .

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