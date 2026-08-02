Ascolti tv di ieri, sabato 1 agosto 2026: Bonolis con Ciao Darwin (18,5%) sempre più re dei sabato sera estivi, battuto anche Massimo Ranieri (10,8%), tutti i numeri Le repliche delo show di Canale 5 continuano a vincere la sfida degli ascolti del weekend, Gerry Scotti prende il volo su Marco Liorni

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Come ogni mattina vi diamo conto degli acolti tv dei più importanti canali della televisione generalista. La sfida di sabato 1 agosto ha visto scendere in campo il super classico dell’estate Mediaset "Ciao Darwin" e la replica di Sogno e son desto con Massimo Ranieri, ma anche grande sport che continua a regalare soddisfazioni ai colori azzurri e ancora, grandi film, soap appassionanti amatissime e grande musica. Ma chi ha vinto davvero la gara degli ascolti nella serata, quella del sabato, tradizionalmente più combattuta sul fronte dell’auditel? Scopriamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv sabato 1 agosto: la sfida della prima serata

La sfida principale del prime time televisivo nella serata di sabato 1 agosto ha visto schierati in campo su Rai Uno una serata dedicata a Massimo Ranieri e al suo one man show Sogno e son desto. In risposta, la rete ammiraglia Mediaset ha calato la carta Ciao Darwin, l’iconico programma guidato da Paolo Bonolis con l’aiuto dell’immancabile Luca Laurenti che, ogni estate, fa il pieno di ascolti. Come è andata? Ecco i numeri: a vincere la serata è, ancora una volta, lo strampalato show di Canale 5 con il 18,5% di share e 1.487.000 spettatori. La replica di Rai Uno invece, si ferma al 10,8%.

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Passando alle altre reti, su Rai Due le gare degli Europei di Nuoto di Parigi (ieri in particolare nuoto artistico e tuffi), hanno tenuto incollati allo schermo spettatori: 472000 ( 4,2 %lo share) , mentre su Rai Tre è andato in onda un vero, grande capolavoro del cinema italiano e mondiale, ovvero il primo capitolo della "trilogia del dollaro" di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, seguito da un buon 6,2% di spettatori, ovvero 475000 .

Le reti Mediaset, oltre allo show di Bonolis hanno proposto su Italia 1 il classicone per tutta la famiglia Jurassic Park III, mentre Rete Quattro ha proposto al pubblico una puntata della soap La Promessa. Ed ecco come è andata in termini di numeri: il film sui dinosauri fa 610.000 spettatori (5.3%). mentre La Promessa si conferma terzo programma anche in questo sabato 1 agosto, totalizzando 831.000 spettatori (7.8%). Infine, Su La7 Agente 007 – Licenza di uccidere conquista 429.000 spettatori con il 4%.

La sfida dei Game show: Gerry Scotti contro Marco Liorni, chi ha vinto?

Per quanto riguarda la fascia, ormai importantissima dell’access prime time, continua a non esserci partita tra Gerry Scotti e Marco Liorni. Da quando Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi sono in ferie, l’Eredità Summer pur facendo buonissimi numeri non riesce a reggere la concorrenza della Ruota della Fortuna. La conferma arriva anche dagli ascolti tv di sabato 1 agosto 2026: La Ruota della Fortuna arriva a 3.604.000 spettatori e il 29.3% mentre L’Eredità Summer si ferma a 2.118.000 spettatori (17.2%).

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