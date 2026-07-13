Ascolti Tv ieri 12 luglio: Alberto Angela torna ma fatica, boom per il trionfo di Sinner a Wimbledon (che fa crollare De Martino)
La nuova edizione di Noos parte dal 13,4% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte sale al 17,8%, Tv8 al 22% per oltre quattro ore: tutti i dati Auditel
La settimana degli ascolti tv si chiude nel segno di Alberto Angela. Ieri domenica 12 luglio 2026, infatti, il divulgatore è tornato protagonista della prima serata di Rai 1 al timone della nuova edizione di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. A fare incetta di dati Auditel, tuttavia, è stata la finalissima di Wimbledon che ha visto il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Racconto di una notte
Ieri domenica 12 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza. La prima puntata della quarta edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha richiamato 1 milione e 518mila spettatori, debuttando il 13,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 825mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crescendo al 12,4% di share.
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Su Rai 2 la terza stagione della serie statunitense Elsbeth ha appassionato 394mila spettatori, raggiungendo il 2,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda lo show di Max Angioni Anche meno, che ha attirato 594mila spettatori toccando il 5,2% di share.
Domenico Iannacone ha ripreso le redini del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui e la puntata di ieri ha interessato 594mila spettatori, centrando il 4,6% di share. Su Rete 4, invece, Delitti ai Caraibi ha ottenuto 4,3% di share grazie a 529mila spettatori sintonizzati. Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue ha invece totalizzato un a.m. di 311mila spettatori, pari al 2,5% di share.
Spazio ai motori su Tv8 con la Superbike – GP della Gran Bretagna, che ha collezionato 226mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove, infine, la seconda parte dello spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti ha intrattenuto 348mila spettatori, pari al 3,3% di share.
- Rai 1 | Noos – L’avventura della conoscenza – 13,4% (1.518.000 spettatori)
- Canale 5 | Racconto di una notte – 17,8% (1.825.000 spettatori)
- Rai 2 | Elsbeth – 2,9% (394.000 spettatori)
- Italia 1 | Anche meno – 5,2% (594.000 spettatori)
- Rai 3 | Che ci faccio qui – 4,6% (594.000 spettatori)
- Rete 4 | Delitti ai Caraibi – 4,3% (539.000 spettatori)
- La7 | Diaz – 2,5% (311.000 spettatori)
- Tv8 | Superbike – GP della Gran Bretagna – 1,9% (229.000 spettatori)
- Nove | Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti – 3,3% (348.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti e il ‘botto’ di Sinner
Nuova sfida a suon di dati Auditel nell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 2 milioni e 776mila spettatori, fermandosi al 17,4% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna è invece arrivata al 22,2% di share, con un ascolto medio di 3 milioni e 534mila spettatori. Nella fascia preserale Reazione a Catena condotto da Pino Insegno ha toccato il 16,9% di share con quasi un milione e mezzo di spettatori per la vittoria dei ‘Calmissimi’. A ridimensionare tutti i numeri ci ha pensato evidentemente il trionfo di Jannik Sinner in chiaro; la finale di Wimbledon 2026 – Sinner-Zverev che consacrato il tennista altoatesino per la seconda volta consecutiva sull’erba dello Slam londinese ha infatti fatto volare Tv8 al 22% di share per ben quattro ore e mezza di diretta.
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