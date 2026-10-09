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Ascolti Tv ieri (8 ottobre): il ‘doc’ Luca Argentero senza rivali, Salvo Sottile sorpassa Le Iene, De Martino inarrestabile

La quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani domina col 25,4% di share, Tutto per la mia famiglia all’11,4%, Ore 14 Sera oltre il milione: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Serata all’insegna delle serie ascolti tv. Ieri giovedì 8 ottobre 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Tutto per la mia famiglia. Salvo Sottile è tornato alla guida di Ore 14 Sera, Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio, mentre Veronica Gentili ha condotto un nuovo appuntamento de Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Tutto per la mia famiglia

Ieri giovedì 8 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani. La seconda puntata della quarta stagione dell’amata fiction con Luca Argentero ha appassionato 3 milioni e 979mila spettatori, registrando il 25,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Tutto per la mia famiglia. I nuovi episodi della dizi turca hanno raccolto 1 milione e 643mila spettatori, raggiungendo l’11,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset

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Salvo Sottile ha ripreso le redini del prime time di Rai 2 e di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 1 milione e 23mila spettatori, centrando il 7,4% di share. Su Italia 1 Veronica Gentili è tornata invece alla conduzione Le Iene e la terza puntata stagionale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha richiamato 812mila spettatori, calando al 7,2% di share.

Su Rai 3 il film Hit Man – Killer per caso ha conquistato 453mila spettatori, ottenendo il 2,5% di share. Paolo Del Debbio è tornato in prima serata su Rete 4 alla guida di Dritto e Rovescio, che ieri ha attirato 670mila spettatori e fatto segnare il 5,4% di share. Su La7, invece, Corrado Formigli ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita, che ha totalizzato un a.m. di 745mila spettatori e messo a segno il 5,8% di share.

Su Tv8 il film The Equalizer 2 – Senza perdono con Denzel Washington ha collezionato 572mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Nove, infine, Buy it now – Mai più senza condotto da Gabriele Corsi ha coinvolto 350mila spettatori, pari al 2,1% di share.

  • Rai 1 | Doc – Nelle tue mani 25,4% (3.979.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 11,4% (1.906.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera 7,4% (1.023.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene 7,2% (812.000 spettatori)
  • Rai 3 | Hit Man – Killer per caso 2,4% (453.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 5,4% (670.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita 5,8% (745.000 spettatori)
  • Tv8 | The Equalizer 2 – Senza perdono 3,7% (572.000 spettatori)
  • Nove | Buy it now – Mai più senza 2,1% (350.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Pino Insegno vs Max GIusti

Nuovo appuntamento anche per l’eterna sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti per lo scettro dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha chiamato a raccolta 4 milioni e 487mila spettatori, segnando il 22,6% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 22,2% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 377mila spettatori.

Sempre solidissima la fascia preserale di Rai 1, dove la puntata di ieri di Reazione a catena condotta da Pino Insegno ha centrato il 25% di share con 4 milioni e 58mila spettatori sintonizzati. Su Canale 5, invece, Caduta Libera di Max Giusti ha fatto registrare il 15,7% di share, conquistando 2 milioni e 283mila spettatori.

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