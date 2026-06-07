Ascolti tv ieri (6 giugno 2026): la serata evento su Pino Daniele raddoppia gli ascolti, Ciao Darwin perde la sfida Auditel Continua la sfida tra Rai e Mediaset, con i dati Auditel che annunciano la "vittoria" dello spettacolo dedicato al grande Pino Daniele.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Mediaset Infinity

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Continuano gli appuntamenti con il sabato sera del palinsesto estivo. Ieri 6 giugno 2026 è andato in onda, su Rai 1, Pino è… Il Viaggio del Musicante (QUI le pagelle), la serata evento che è stata un omaggio all’arte di Pino Daniele, dato che sono trascorsi 70 anni dalla sua nascita. Lo spettacolo è stato condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia e ha avuto luogo in piazza del Plebiscito a Napoli. Su Canale 5 c’è invece stata la replica di Ciao Darwin 9, il programma capitanato da Paolo Bonolis e che vede la collaborazione di Luca Laurenti.

Rai vs Mediaset: chi ha vinto la prima serata del sabato sera

Si fa sempre più accesa la sfida dei dati auditel tra Rai e Mediaset, con la messa in onda di due eventi molto diversi ma che hanno entrambi catturato l’attenzione del pubblico. Rai 1 ha infatti omaggiato Pino Daniele e la sua musica con uno spettacolo creato ad hoc che ha visto la presenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Il concerto è stato registrato lo scorso 18 settembre 2025, con il sostegno della Regione Campania e con la collaborazione di artisti come Tullio De Piscopo, Mahmood, Elodie, Emma, Elisa, Giorgia, Geolier, Serena Brancale, The Kolors, Enzo Avitabile, Alessandro Siani. I personaggi presenti, inclusi i conduttori, non hanno ricevuto alcun compenso ma hanno inviato i proventi in beneficienza. La messa in onda ha interessato 2.398.000 spettatori e raggiunto uno share del 18.7%.

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Su Canale 5 è invece andata in onda la replica di una puntata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si è trattato di un appuntamento trasmesso durante l’edizione 2023-2024, che ha conquistato l’attenzione di 1.767.000 con uno share pari al 17.5%.

I dati Auditel relativi alle altre reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda il film Omicidio nelle Hightland (807.000 spettatori pari al 5.6%), su Rai 3 una puntata di Sapiens – Un solo pianeta (528.000 spettatori e il 4.2%). Rete 4 ha invece trasmesso il film religioso L’ultima cena con 531.000 spettatori (4.1%) mentre Italia 1 il film Belle & Sebastien – Amici per sempre con 461.000 spettatori (3.2%). Su La7 c’è stato l’appuntamento con il programma In altre parole che ha conquistato 951.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 595.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte, e su Tv8 un episodio di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese con 364.000 spettatori (2.4%).

Il preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.682.000 spettatori con il 18.1% di share, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.608.00 spettatori con il 23%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.170.000 spettatori (13.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha coinvolto 1.655.000 spettatori (15.5%).

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