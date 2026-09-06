Ascolti tv ieri (5 settembre): Paolo Bonolis travolge Salemme, Marco Liorni chiude L'Eredità Summer col botto (ma Gerry Scotti è inarrivabile) Torna l'appuntamento con gli ascolti tv del sabato sera. Ieri 5 settembre ha trionfato la replica di Ciao Darwin con Bonolis

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA / Mediaset Infinity

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Continuano gli appuntamenti con gli ascolti tv. Ieri 5 settembre 2026, è andata in onda la commedia Ogni promessa è debito di Vincenzo Salemme, in prima serata su Rai 1. Lo spettacolo è stato realizzato sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli ed è riuscito a portare il grande teatro in televisione. Il tutto grazie al talento di Salemme che, ormai da cinquant’anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie ispirandosi a un modello di teatro popolare e d’autore.

Su Canale 5 è invece andata in onda una nuova replica di Ciao Darwin, il gioco televisivo condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Un appuntamento ormai fisso del sabato sera estivo del palinsesto Mediaset.

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La sfida Auditel del sabato sera: chi ha vinto tra Rai 1 e Canale 5

Il primo sabato sera di settembre ha visto la messa in onda, su Rai 1, della commedia teatrale Ogni promessa è debito di Vincenzo Salemme. Uno spettacolo brillante in cui è stato mostrato ancora una volta l’incredibile talento dell’attore, che si occupa anche di dirigere e creare i suoi show. Questa ha intrattenuto 1.099.000 spettatori pari al 10.5%.

Canale 5 ha invece visto – come di consueto questa estate – la messa in onda di una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha incollato davanti allo schermo 1.364.000 spettatori con uno share del 16.3%.

Su Rai 2 i telespettatori hanno potuto guardare il film thriller tedesco Amore e morte in Namibia, la scelta di 727.000 spettatori pari al 6%, mentre su Rai 3 la pellicola Giù la testa di Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli, ha raggiunto 386.000 spettatori e il 3.5%. Rete 4 ha invece trasmesso un nuovo episodio della soap opera spagnola La Promessa che, già dall’inizio, ha conquistato il grande pubblico italiano e che ha stavolta totalizzato 750.000 spettatori (6.6%). Italia 1 ha invece mandato in onda il film Rampage – Furia animale con 84.000 spettatori (5.7%). Access prime time: chi ha vinto tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna Su Canale 5 è tornato Gerry Scotti con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il gioco in onda ogni giorno su Canale 5 e che vede anche la partecipazione di Samira Lui. Su Rai 1 è invece andato in onda l’ultima puntata di L’Eredità Summer, che ha partire da stasera lascerà spazio al ritorno di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1. Marco Liorni e ha raggiunto 2.363.000 spettatori (17.1%), chiudendo l’edizione in rialzo rispetto ai giorni passati. Gerry Scotti è invece stato visto da 3.026.000 telespettatori con uno share pari al 22.3%.

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