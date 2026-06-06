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Ascolti tv ieri (venerdì 5 giugno): Italia loves Unesco vince con il botto, L'Erede su Canale 5 cala

Rai 1 batte gli ascolti con la messa in onda di Campioni del mondo - Italia loves Unesco. L'erede raggiunge il 13.2% di share.

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

ascolti tv
Rai Play

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri 5 giugno 2026 è andata in onda, in prima serata su Rai 1, Campioni del Mondo – Italia loves Unesco. Si è trattato di uno spettacolo unico in cui l’Arena di Verona è stata allestita con due set dedicati all’Opera e alla Cucina Italiana. Per l’occasione sono stati ospitati diversi personaggi musicali italiani e internazionali al fine di omaggiare il patrimonio Unesco italiano.

Su Canale 5 è invece stata trasmessa la nuova soap opera intitolata L’Erede, un nuovo prodotto che rappresenta ancora una volta il grande amore degli italiani per la serialità turca.

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Ascolti tv ieri 5 giugno 2026: chi ha vinto tra Rai e Mediaset

Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco su Rai, L’Erede su Canale 5. Lo spettacolo di Rai 1 ha raggiunto 1.881.000 spettatori con uno share pari al 14.9 %, mentre la serie turca è arrivata a conquistare 1.618.000 spettatori e a raggiungere così uno share del 13.2 %. Su Rai 2 è inoltre arrivato Ore 14 Sera, che ha intrattenuto 813.000 spettatori (7% di share).

Su Rai 3 Albatross ha invece segnato 515.000 spettatori, mentre su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 1.157.000 spettatori. Su La7 è andato in onda Propaganda Live che ha raggiunto 934.000 spettatori (7.3% di share), su Tv 8 I delitti del BarLume – Indovina chi? con 347.000 spettatori (2.3 %), sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza con 588.000 spettatori e il 3.6% di share.

Il preserale di Rai e Mediaset tra Reazione a Catena e Avanti un Altro

Reazione a Catena – L’intesa Vincente, in onda su Rai 1, ha ottenuto 2.208.000 spettatori e ha raggiunto il 22.1 % di share. Reazione a Catena ha invece coinvolto 3.341.000 spettatori con il 26.2 % di share. Avanti il Primo su Canale 5 ha invece interessato 1.260.000 spettatori (14.2 %); Avanti un Altro 1.963.000 spettatori (16.9 %).

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