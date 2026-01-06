Ascolti TV ieri (5 gennaio): il teatro di Vincenzo Salemme batte i turchi di Io sono Farah, tutti i dati Auditel Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026: tutti i numeri

Ultimi giorni di festa davanti alla tv: ma chi ha vinto la sfida degli ascolti nella serata della vigilia dell’Epifania?

Lo scontro principale, quello di prima serata tra le ammiraglie, ha visto fronteggiarsi il teatro di Vincenzo Salemme in diretta tv, con la commedia Ogni promessa è debito su Rai Uno, e la soap turca Io sono Farah su Canale 5, mentre in access prime time continua la sfida all’ultimo spettatore, tra Affari Tuoi guidato da Stefano De Martino e la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Non sono mancate proposte interessanti sulle altre reti, ma quindi chi avrà vinto la sfida dei numeri nella giornata di ieri?

Scopriamo come è andata la giornata e gli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026, con tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ogni promessa è debito e Io sono Farah

Ieri, 5 gennaio 2025 su Rai Uno è andata la commedia di e con Vincenzo Salemme Ogni promessa è debito, in diretta dall’auditorium Rai di Napoli, che si è scontrata contro la seguitissima soap turca su Canale 5, Io sono Farah. La sfida è stata vinta dal teatro napoletano, che ha divertito e interessato ben 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share. La soap turca di Mediaset ha invece irretito 1.796.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai Due il docu-reality cult per i giovanissimi, Il Collegio, giunto alla sua nona edizione, già seguitissima su Rai Play dove è uscita da più di un mese, ha totalizzato nella sua seconda puntata in tv, 555.000 spettatori, fermandosi al 3.3%.

Su Italia Uno, Mamma ho riperso l’aereo ha fatto benissimo, un vero boom, con 2.060.000 spettatori pari all’11.6% , mentre su Rai tre il capolavoro di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone, in onda per celebrare gli 85 anni del maestro dell’animazione ha incantato solo 563.000 spettatori (3.1%).

Su Rete Quattro, gli approfondimenti e i dibattiti di Quarta Repubblica, alla sua prima puntata del 2026 hanno appassionato 1.078.000 spettatori, ovvero il 7.9% del totale. Su La7 Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo, in replica raggiunge 766.000 spettatori e il 4.5%.

La sfida Stefano De Martino- Gerry Scotti

Nella fascia oraria dell’access prime time invece, è sempre più testa a testa tra i due agguerritissimi rivali: Stefano De Martino con Affari Tuoi, ieri, lunedì 5 gennaio 2026 ha divertito 5.189.000 spettatori (25.4%) dalle 20:43 alle 21:43. Su Canale5, La Ruota della Fortuna nello stesso segmento orario, raccoglie 5.207.000 spettatori pari al 25.5% dalle 20:45 alle 21:52. Veramente, un duello sempre più appassionante e all’ultimo telespettatore.

