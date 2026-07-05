Ascolti tv ieri (4 luglio): Paraguay-Francia trionfa su tutto, Ciao Darwin al 14.5 %. Vincono (ancora) i Mondiali
Rai 1 batte la serata degli ascolti con la messa in onda di Paraguay - Francia, Ciao Darwin su Canale 5 è sempre in calo
Continua la gara Auditel tra Rai e Mediaset. Ieri sabato sera 4 luglio 2026 è andata in onda, su Rai 1, la partita dei Mondiali che ha trionfato come sempre, catturando l’attenzione di numerosi telespettatori. A vincere la sfida degli ascolti è infatti stato Paraguay – Francia mentre, nella stessa fascia oraria, sono andati in onda – sulle altre reti – diversi serie, film e programmi tv.
Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Ciao Darwin, il gioco condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. In questa estate, stanno infatti andando in onda le repliche del programma. Una decisione Mediaset per fare concorrenza ai consueti appuntamenti con le partite di calcio.
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Rai o Mediaset, chi ha vinto? I Mondiali trionfano su tutto
Paraguay – Francia su Rai 1, Ciao Darwin su Canale 5. Come sempre il programma di Bonolis e Laurenti viene mandato in onda, il sabato sera, su Canale 5 nella stessa fascia oraria dei Mondiali di calcio. Un appuntamento fisso, quello sportivo, per numerosi appassionati di calcio. Il match di calcio ha totalizzato la presenza di 1.917.000 spettatori con uno share pari al 14.7%; il programma Mediaset di 1.336.000 spettatori con uno share del 14.5%.
Su Rai 2 è stato trasmesso Veleno in alta quota (828.000 spettatori pari al 6.5% di share), mentre su Italia 1 Il ragazzo e la tigre con 559.000 spettatori (4.4%). Piedone d’Egitto ha invece raggiunto559.000 spettatori spettatori su Rai 3 con uno share pari al 4.4%. Su Rete 4, La Promessa ha totalizzato 781.000 spettatori con il 6.6 % di share. In Onda Prima Serata su La7 ha conquistato 692.000 spettatori con il 5.3%. 4 Ristoranti su Tv8 ha interessato 97.000 spettatori (2.4%)., mentre sul Nove Delitti in Famiglia ha conquistato l’attenzione di 235.000 spettatori con il 2%.
Stefano De Martino e Gerry Scotti, chi vince l’Access Prime Time
Nonostante alcuni stop di questi giorni, ieri sabato 4 luglio è andato in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Nella stessa fascia oraria, come accade ogni giorno da mesi, su Canale 5 i telespettatori hanno potuto assistere a una nuova puntata de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che vede la speciale collaborazione di Samira Lui.
Il primo è stato guardato da 3.112.000 spettatori spettatori e ha raggiunto il 23.8 % di share, mentre il secondo da 3.360.000 persone con uno share pari al 25.2 %. Stavolta ad avere la meglio è quindi stato il conduttore di Canale 5.
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