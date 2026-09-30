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Ascolti Tv ieri (29 settembre): Raoul Bova e Achille Lauro non decollano, Infante e Floris al top, De Martino torna e aggancia Scotti

La nuova fiction di Rai 1 debutta al 17,3% di share, il concerto Comuni Immortali si ferma all’11,8%, Verità Nascoste e DiMartedì volano: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Raoul Bova irrompe negli ascolti tv. Ieri martedì 29 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è iniziata la nuova fiction Tutto l’amore che resta, mentre su Canale 5 è andato in scena il concerto di Achille Lauro – Comuni immortali. Elettra Lamborghini ha condotto il secondo appuntamento di Boss in incognito, Antonino Monteleone e Adele Grossi hanno ripreso le redini di Filorosso; sponda Mediaset, invece, Milo Infante è invece tornato al timone di Verità Nascoste. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tutto l’amore che resta e Achille Lauro – Comuni immortali

Ieri martedì 29 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova serie Tutto l’amore che resta. La prima puntata della fiction con Raoul Bova ha conquistato 2 milioni e 673mila spettatori, debuttando al 17,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il concerto di Achille Lauro – Comuni immortali. Il live di San Siro del cantante ha raccolto 1 milione e 590mila spettatori, facendo segnare l’11,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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RAI, BALLANDO 2026: CHE FINE HAN FATTO LE STELLE?

Rai, Ballando con le stelle 2026

Rai, Ballando con le stelle 2026

Dopo l’esordio della scorsa settimana, Elettra Lamborghini è tornata al timone di Boss in incognito. La seconda puntata della nuova edizione dello show di Rai 2 ha attirato 1 milione e 643mila spettatori, arrivando al 4,7% di share. Su Italia 1 la partita di Nations League – Spagna-Croazia ha invece appassionato 1 milione e 294mila spettatori, raggiungendo il 6,9% di share.

Su Rai 3 Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla guida di Filorosso, che zha ottenuto il 3,1% di share grazie a 389mila spettatori sintonizzati. Milo Infante ha invece ripreso il comando del prime time di Rete 4 con Verità Nascoste e la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 1 milione e 174mila spettatori, centrando il 10% di share. Giovanni Floris ha condotto un nuovo appuntamento DiMartedì (nel quale Alessandro Di Battista ha parlato per la prima volta in tv dopo l’operazione) e ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 581mila spettatori, conquistando il 10,8% di share.

Su Tv8 la terza puntata in chiaro delle audizioni di X Factor 2026 ha interessato 665mila spettatori, pari al 5,2% di share. Su Nove, infine, il quarto appuntamento di Geopop racconta firmato dallo youtuber Andrea Moccia ha incuriosito 375mila spettatori, chiudendo al 2,4% di share.

  • Rai 1 | Tutto l’amore che resta 17,3% (2.673.000 spettatori)
  • Canale 5 | Achille Lauro – Comuni immortali 11,8% (1.590.000 spettatori)
  • Rai 2 | Boss in incognito 4,7% (643.000 spettatori)
  • Italia 1 | Nations League – Spagna-Croazia 6,9% (1.294.000 spettatori)
  • Rai 3 | Filorosso 3,1% (389.000 spettatori)
  • Rete 4 | Verità Nascoste 10% (1.174.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì 10,8% (1.581.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor 5,2% (665.000 spettatori)
  • Nove | Geopop racconta 4,6% (632.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti e Insegno vs Max Giusti

Dopo la ‘pausa’ di lunedì, Stefano De Martino è tornato protagonista dell’access prime time sfidando Gerry Scotti a caccia del primato nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 4 milioni e 325mila spettatori, arrivando al 21,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece intrattenuto 4 milioni e 339mila spettatori, toccando il 22,1% di share.

Non sbaglia Pino Insegno, al comando della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri di Reazione a Catena ha raggiunto il 26% di share, radunando 4 milioni e 46mila spettatori. SU Canale 5 Caduta Libera di Max Giusti ha invece ottenuto il 15,6% di share con 2 milione e 147mila spettatori sintonizzati.

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