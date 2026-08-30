Ascolti tv ieri (sabato 29 agosto): sfida Auditel tra La notte dei fiori e Ciao Darwin, è pareggio tra Rai e Mediaset
Torna l'appuntamento con gli ascolti tv del sabato sera. Ieri 29 agosto c'è stato un (quasi) pareggio tra La notte dei fiori e Ciao Darwin
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri 29 agosto 2026 è andato in onda l’atteso appuntamento con La notte dei fiori, uno spettacolo-evento che ha celebrato il patrimonio artistico della Liguria, i grandi cantautori della scuola genovese e la storia del Festival di Sanremo. A condurre la serata artistica sono stati Nicola Savino ed Elenoire Casalegno.
Su Canale 5 c’è invece stata una nuova replica di Ciao Darwin, il gioco televisivo condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Un appuntamento ormai fisso del sabato sera estivo del palinsesto Mediaset.
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Rai vs Mediaset: chi ha vinto la gara del sabato sera
Imperdibili appuntamenti televisivi nell’ultimo sabato di agosto. Su Rai 1 è andato in onda La notte dei fiori, lo spettacolo musicale dedicato alla scuola genovese e a tutti i grandi successi del Festival di Sanremo, con protagonisti Nicola Savino ed Elenoire Casalegno. Un evento che riporta ancora una volta in tv la musica dal vivo e che ha incollato allo schermo 1.500.000 spettatori con il 15% di share. Canale 5 ha invece visto – di nuovo – la messa in onda di una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti (1.306.000 spettatori con uno share del 16%).
Su Rai 2 i telespettatori hanno potuto guardare il film Crociera con delitto, la scelta di 865.000 spettatori pari al 7.4%, mentre su Rai 3 il cult senza tempo C’era una volta il West. Rete 4 ha invece trasmesso un nuovo episodio della super amata soap opera spagnola La Promessa che, già dall’inizio, ha conquistato il grande pubblico italiano e che ha stavolta totalizzato 725.000 spettatori (6.6%). Italia 1 ha invece mostrato il kolossal Kong – Skull Island con 502.000 spettatori (4.4%).
L’access prime time di Rai 1 e Canale 5: continua la gara tra Marco Liorni e Gerry Scotti
Dopo la pausa estiva di Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino, Gerry Scotti fa ora quotidianamente i conti – con La Ruota della Fortuna, il gioco in onda ogni giorno su Canale 5 e che vede anche la partecipazione di Samira Lui – con Marco Liorni e il suo L’Eredità Summer che ha totalizzato 2.157.000 spettatori (16.6%). Quest’ultimo è infatti tornato su Rai 1 con una versione tutta fresca e originale dello storico gioco L’Eredità, che farà ritorno nel periodo autunnale. Scotti ha invece raggiunto 3.614.000 spettatori e il 27.7% di share.
I due conduttori sono quindi nel pieno di una sfida Auditel e, nella fascia dell’access prime time, continuano a fare a gara con i loro prodotti televisivi.
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