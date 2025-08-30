Ascolti tv 29 agosto: "Tradimento" batte "Le mie ragazze di carta", tutti i dati Chi ha vinto tra il film di Rai Uno e la soap turca di Canale 5? Quali altri programmi hanno interessato il pubblico? Scopri tutti i numeri degli ascolti tv della prima serata del venerdì

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ascolti tv di venerdì 29 agosto 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, sono stati un film, "Le mie ragazze di carta", che ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno, contro una nuova puntata della soap turca "Tradimento" che ha incatenato davanti allo schermo i telespettatori che hanno scelto di passare la prima serata seguendo la programmazione di Canale 5. Ma quale delle due offerte ha convinto più persone e realizzato uno share migliore? E quali sono gli altri programmi della serata che hanno risvegliato maggiormente l’interesse del pubblico? Scopriamo tutti i dati relativi agli ascolti tv della serata di venerdì 29 agosto 2025.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto

Come dicevamo, negli ultimi giorni di agosto, nella programmazione di prima serata continuano a dominare film e serie tv. Venerdì 29 agosto 2025 Rai Uno ha mandato in onda il film con Maya Sansa Le mie ragazze di carta, mentre Canale 5 ha risposto con una puntata della soap Tradimento?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quale delle due scelte ha intrattenuto più telespettatori del venerdì sera? Il film su Rai Uno ha totalizzato 1.775.000 spettatori, equivalenti al 13% di share. La soap di Canale 5 ha incollato allo schermo invece 2.042.000 telespettatori, ovvero una fetta del 16,4% del totale del pubblico davanti alla tv. La sfida del venerdì sera è stata quindi vinta da Mediaset.

E le altre reti, come sono andate negli ascolti tv venerdì 29 agosto 2025? Su Rai Due l’episodio di Squadra Speciale Cobra 11 ha totalizzato 503.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai Tre il bellissimo film La Chimera è stato seguito da 391.000 persone, conseguendo uno share pari a 2,8%.

Su Italia Uno, ancora una serie: il nuovo episodio di Chicago Fire ha incollato allo schermo 916.000 spettatori, pari al 6.2 % di share. Rete Quattro ha proposto invece un altro capitolo della saga che vede protagonista l’agente segreto Jason Bourne, interpretato da Matt Damon con The Bourne Legacy ha catturato l’attenzione di 551.000 spettatori, pari al 4.2%

Su La7 il film più amato di Gabriele Muccino, Ricordati di me, ha totalizzato un numero di spettatori pari a 414.000, ovvero uno share del 3%.

Su Tv8 la replica di una delle puntate dell’ultima edizione di Pechino Express (Fino al tetto del mondo), sempre condotta da Costantino della Gherardesca, con le incursioni del braccio destro e inviato sul campo Fru, è stata seguita da 647.000 spettatori, ovvero il 5% sul totale del pubblico davanti alla tv nella serata di venerdì 29 agosto.

Su Nove invece, il Comedy Match condotto da Katia Follesa ha totalizzato 544.000 spettatori, raggiungendo il 3.9% di share.

Potrebbe interessarti anche