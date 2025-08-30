Ascolti tv 29 agosto: "Tradimento" batte "Le mie ragazze di carta", tutti i dati
Chi ha vinto tra il film di Rai Uno e la soap turca di Canale 5? Quali altri programmi hanno interessato il pubblico? Scopri tutti i numeri degli ascolti tv della prima serata del venerdì
Ascolti tv di venerdì 29 agosto 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, sono stati un film, "Le mie ragazze di carta", che ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno, contro una nuova puntata della soap turca "Tradimento" che ha incatenato davanti allo schermo i telespettatori che hanno scelto di passare la prima serata seguendo la programmazione di Canale 5. Ma quale delle due offerte ha convinto più persone e realizzato uno share migliore? E quali sono gli altri programmi della serata che hanno risvegliato maggiormente l’interesse del pubblico? Scopriamo tutti i dati relativi agli ascolti tv della serata di venerdì 29 agosto 2025.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto
Come dicevamo, negli ultimi giorni di agosto, nella programmazione di prima serata continuano a dominare film e serie tv. Venerdì 29 agosto 2025 Rai Uno ha mandato in onda il film con Maya Sansa Le mie ragazze di carta, mentre Canale 5 ha risposto con una puntata della soap Tradimento?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quale delle due scelte ha intrattenuto più telespettatori del venerdì sera? Il film su Rai Uno ha totalizzato 1.775.000 spettatori, equivalenti al 13% di share. La soap di Canale 5 ha incollato allo schermo invece 2.042.000 telespettatori, ovvero una fetta del 16,4% del totale del pubblico davanti alla tv. La sfida del venerdì sera è stata quindi vinta da Mediaset.
E le altre reti, come sono andate negli ascolti tv venerdì 29 agosto 2025? Su Rai Due l’episodio di Squadra Speciale Cobra 11 ha totalizzato 503.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai Tre il bellissimo film La Chimera è stato seguito da 391.000 persone, conseguendo uno share pari a 2,8%.
Su Italia Uno, ancora una serie: il nuovo episodio di Chicago Fire ha incollato allo schermo 916.000 spettatori, pari al 6.2 % di share. Rete Quattro ha proposto invece un altro capitolo della saga che vede protagonista l’agente segreto Jason Bourne, interpretato da Matt Damon con The Bourne Legacy ha catturato l’attenzione di 551.000 spettatori, pari al 4.2%
Su La7 il film più amato di Gabriele Muccino, Ricordati di me, ha totalizzato un numero di spettatori pari a 414.000, ovvero uno share del 3%.
Su Tv8 la replica di una delle puntate dell’ultima edizione di Pechino Express (Fino al tetto del mondo), sempre condotta da Costantino della Gherardesca, con le incursioni del braccio destro e inviato sul campo Fru, è stata seguita da 647.000 spettatori, ovvero il 5% sul totale del pubblico davanti alla tv nella serata di venerdì 29 agosto.
Su Nove invece, il Comedy Match condotto da Katia Follesa ha totalizzato 544.000 spettatori, raggiungendo il 3.9% di share.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv di sabato 23 agosto 2025: chi ha vinto tra Paolo Bonolis e Gianni Morandi, spopola La Notte della Taranta
E' Ciao Darwin lo show più visto della prima serata più importante della settimana i...
Ascolti tv 2 agosto 2025: Paolo Bonolis batte Bianca Guaccero e Nek, Indiana Jones non delude mai. Tutti i dati Auditel
Ciao Darwin è il programma più visto in prima serata secondo gli ascolti tv di sabat...
Ascolti tv di sabato 9 agosto 2025: testa a testa tra Gianni Morandi e Paolo Bonolis, Indiana Jones sempre amatissimo
In numero assoluto di spettatori Evviva! batte Ciao Darwin, ma per lo share è un par...
Ascolti tv ieri (25 agosto): Elvis batte Carosone, torna UPAS ma Scotti non ha rivali. Tutti i dati Auditel
Il film di Canale 5 vince in prima serata con il 13,6% di share, Carosello Carosone ...
Ascolti tv ieri (16 agosto): l’addio a Pippo Baudo conquista il pubblico, La Ruota della Fortuna vola
In un sabato caldo e segnato dall’esodo per le vacanze estive, chi sarà riuscito ad ...
Ascolti tv ieri (24 agosto): Imma Tataranni cade, Amadeus rinato e Scotti vola ancora
La Notte nel Cuore vince in prima serata col 16,4% di share, La Corrida in replica c...
Ascolti tv ieri (19 agosto): Rebecca Staffelli e Yoga Radio Estate si confermano, Gerry Scotti padrone
La nuova serie di Canale 5 Watson vince la prima serata col 12,2% di share, il film ...
Ascolti tv ieri (11 agosto): Annalisa come Mia Martini, Filorosso vola grazie a Garlasco. Tutti i dati Auditel
Il concerto dall’Arena di Verona su Canale 5 (14,6% di share) sfida il film con Sere...