Ascolti Tv ieri (28 febbraio): la finale di Sanremo fa il boom (ma meno di un anno fa) non c'è storia per la concorrenza Finalmente Carlo Conti riesce a togliersi una soddisfazione importante con i dati di ascolto della finale del Festival di Sanremo 2026, numeri risicati per le altre reti

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ieri sera, 28 febbraio 2026, con la serata finale, che ha incoronato Sal Da Vinci, con la sua "Per sempre sì", seguito subito dopo da Sayf. Come era facile immaginare, questo era certamente il programma che avrebbe caratterizzato l’attenzione maggiore, per questo le altre reti hanno mandato in onda repliche e poco altro. Canale 5, ad esempio, ha trasmesso per l’ennesima volta "Benvenuti al Sud" con Claudio Bisio, mentre su Rete4 è andata in onda un’edizione speciale di "Zona Bianca" condotta da Giuseppe Brindisi per dare tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’attacco in corso in Iran.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra la finale del Festival di Sanremo 2026 e Benvenuti al Sud

La finale dell’evento musicale più seguito in Italia ha comprensibilmente dominato agli ascolti tv contro le altre reti televisive: ieri sera, sabato 28 febbraio, Rai 1 ha registrato 11.022.000 spettatori pari a uno share del 68,8%.

Il riscontro del pubblico è stato comunque positivo ed è cresciuto serata dopo serata ma è impossibile non fare un confronto con quanto accaduto un anno fa, quando al timone della kermesse canora c’era ancora Carlo Conti. Il numero di persone che nel 2025 aveva infatti seguito la finale del Festival era superiore, con una media di 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share.

Rai2 ha invece deciso di dare spazio al TG2 Post in prima serata per dare gli aggiornamenti sull’attacco missilistico in corso in Iran, che è stato seguito da 533.000 spettatori pari al 2.5%. Rai3 ha trasmesso il film "The Wolf of Wall Street", che ha catalizzato l’attenzione di 295.000 spettatori e l’1.4%

(In aggiornamento)

