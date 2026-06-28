Ascolti tv ieri (27 giugno): Notti Mondiali trionfa, Ciao Darwin (ancora) in calo. Croazia-Ghana al 24.3% La sfida Auditel del sabato sera è stata vinta da Notti Mondiali, approfondimento sui Mondiali di Calcio. Ecco come sono andati gli ascolti tv

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Mediaset Infinity

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Continuano gli appuntamenti con gli ascolti tv. Sia eventi sportivi che serie tv e programmi di approfondimento per il sabato sera della televisione italiano. Su Rai 1 è infatti andato in onda Notti Mondiali, un approfondimento sui Mondiali di Calcio. Canale 5 ha invece trasmesso una replica di Ciao Darwin, lo storico del programma di Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. In access prime, c’è stata – ancora una volta – la sfida tra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino.

La sfida Auditel tra Rai e Mediaset: chi ha vinto

Sabato sera 27 giugno, Rai 1 ha dato ampio spazio ai Mondiali di Calcio, mandando in prima serata il programma di approfondimento Notti Mondiali, condotto da Alessandro Antielli. Ci sono stati diversi commenti in studio sulle partite in corso e tra gli ospiti sono arrivati Paulo Roberto Falcao, Marco Tardelli, Ciccio Graziani, Massimo De Luca, Manuela Giugliano, Alessio Dionisi. A guardare il programma sono stati 1.888.000 spettatori con il 14.5 % di share.

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In seconda serata, è stato invece trasmesso il match Croazia – Ghana. Il palinsesto Mediaset ha invece mandato in onda, su Canale 5, il programma di Ciao Darwin con la replica di una puntata. Lo storico tv show è condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e ha raggiunto 1.360.000 spettatori (15.4% di share).

Su Rai 2 è invece stato trasmesso il film Scomparsa nella Death Valley, che ha radunato 784.000 spettatori con il … di share; su Italia 1 King – Un cucciolo da salvare con … spettatori incollati allo schermo e il 6.1% di share. Su Rai 3 il film Piedone l’africano che ha incollati alla tv 723.000 persone (5.7% di share); su Rete 4 La Promessa (840.000 spettatori, 7.1 %). La 7 ha invece mandato in onda Entrapment che ha conquistato 452.000 spettatori con il 3.5di share. 4 Ristoranti – su Tv8 – ha inoltre radunato 446.000 spettatori (3.5%).

Gerry Scotti e Stefano De Martino in sfida: chi ha vinto ieri 27 giugno 2026

Nel preserale della tv italiana, è tornata la "battaglia" a colpi di Auditel tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Quest’ultimo programmi ha avuto dei giorni di stop nell’ultimo periodo, proprio per lasciare spazio alla messa in onda delle varie partite in programma per i Mondiali di Calcio. Ieri sera sono invece andati in onda entrambi. Il programma di De Martino ha totalizzato 3.326.000 spettatori (24.5%), mentre quello di Gerry Scotti 3.593.000 spettatori e il 26.4% di share.

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