Ascolti tv (26 settembre): Carlo Conti batte tutti in prima serata. Gerry Scotti ancora avanti a De Martino
Il ritorno di Tale e Quale Show vince la serata di venerdì 26 settembre. Come è andata la sfida Affari tuoi- La Ruota della Fortuna
Ascolti tv di venerdì 26 settembre 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, sono state due proposte molto diverse: su Rai Uno infatti è ripartito l’amato varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, Tale e quale show, con un gruppo di vip pronti a mettersi in gioco e a gareggiare a suon di imitazioni dei grandi personaggi della musica italiana. Su Canale 5 invece, è andata in onda una nuova puntata della seguitissima soap opera turca Tradimento. Chi avrà avuto la meglio in termini di pubblico conquistato? Scopriamo chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di venerdì 26 settembre 2025.
Ascolti tv: chi ha vinto tra Tale e quale show e Tradimento
A vincere la sfida della prima serata tra le reti ammiraglie Rai e Mediaset, che ha visto scontrarsi il varietà dei vip imitatori su Rai Uno, contro la soap made in Ankara su Canale 5 è stato Tale e Quale Show che ha incatenato davanti alla tv 2.783.000 di spettatori, pari al 19,3% di share. Tradimento, su Canale 5 si ferma a 2.082.000 spettatori con uno share del 14.8%.
Su Rai 2 l’approfondimento di cronaca di Milo Infante e Ore 14 di sera Speciale Garlasco è stato visto da 734.000 spettatori pari al 6.1%. .Su Rai Tre il quinto episodio della miniserie Kabul ha conquistato 400.000 spettatori spettatori pari al 2.3% di share.
Su Rete 4 a seguire le inchieste, gli approfondimenti e il dibattito in studio condotto da Gianluigi Nuzzi a Quarto grado sono stati 967.000 spettatori con il 7.6% . A sintonizzarsi su Italia Uno per godersi avventura ed emozioni con Jurassic World – Il dominio sono stati in 897.000 spettatori ovvero il 6.1% . Su La7 Propaganda Live con il suo racconto dissacrante della realtà ha conquistato 876.000 spettatori e il 7.1% di share.
. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ottiene 487.000 spettatori (3,2%). Sul Nove Alessandro Siani – Off Line raduna 317.000 spettatori con il 1,8 %.
Sfida Gerry Scotti- Stefano De Martino, chi ha vinto
E anche oggi vi diamo conto, insieme ai risultati della prima serata, di come è andata la sfida quotidiana più accesa della tv, quella dell’access prime time che vede uno contro l’altro La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.
E dunque, ancora una volta, a vincere è zio Gerry che incolla alla tv 4.906.000 spettatori pari al 25.7% di share, mentre De Martino si ferma a 4.065.000 spettatori (21.3%).
