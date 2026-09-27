Ascolti tv ieri (26 settembre): Brignano sul podio con 16.7 %, Battiti Live al 16.2 %. La sfida Auditel del sabato sera Torna l'appuntamento con gli ascolti tv del sabato sera. Ieri 26 settembre ha trionfato Enrico Brignano con il suo show, Tim Battiti Live 2000 Hits in seconda posizione

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA / Mediaset Infinity

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri 26 settembre 2026 è andato in onda su Canale 5 il debutto di Tim Battiti Live 2000 Hits, uno speciale musicale capitanato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Nel corso dello show, i presenti hanno potuto ascoltare i brani più famosi dei primi anni 2000.

Su Rai 1 c’è invece stato lo spettacolo di Enrico Brignano Bello di mamma… Rai, che racconta con grande ironia le emozioni personali dell’artista.

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Rai 1 e Mediaset: chi ha vinto la sfida Auditel del sabato sera

Continua la sfida sugli ascolti tra i palinsesti Rai e Mediaset. Ieri 26 settembre c’è stata la messa in onda di Bello di mamma… Rai con Enrico Brignano, un viaggio tra comicità, ricordi ed emozioni dell’artista. Lo spettacolo ha intrattenuto 2.104.000 spettatori con il 16.7% di share. Rai 2 ha invece mandato in onda la finale degli Europei maschili di pallavolo tra Francia e Polonia, la scelta di 554.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rai 3 c’è stato lo show Blu Notte con Carlo Lucarelli, che ha raggiunto 658.000 spettatori e il 5.4% I telespettatori di Rete 4 hanno invece visto le nuove puntate della soap spagnola La Promessa, che ha totalizzato 761.000 spettatori (6%), mentre quelli di Italia 1 la partita di Nations League tra Inghilterra e Spagna, che ha radunato 1.360.000 spettatori (8.9%).

Su Canale 5 è stato trasmesso l’appuntamento con Tim Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi e che ha visto anche la presenza sul palco di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Lo show ha incollato davanti al video 1.483.000 spettatori con uno share del 16.2%.

L’access prime time di Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Continua ancora una volta la sfida tra De Martino e Scotti, con i rispettivi game show Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, in onda su Rai 1 e su Canale 5 nella fascia del pre-serale. Il primo ha totalizzato 3.512.000 spettatori (22.3%), mentre il secondo 3.909.000 spettatori e il 24.7% di share. Ad avere la meglio è quindi stato il programma che vede alla conduzione Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

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