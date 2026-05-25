Ascolti Tv ieri (24 maggio): Fazio chiude meglio di Veronica Gentili Cercasi Tata Disperatamente vince con il 13.6% di share davanti a Racconto Di Una Notte (12,2%): tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un’altra settimana va in archivio negli ascolti tv. Ieri domenica 24 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Cercasi tata disperatamente, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Nuovo appuntamento per Sigfrido Ranucci al timone di Report. Tempo di saluti, invece, per Fabio Fazio, che ha condotto l’ultima puntata dell’anno di Che Tempo Che Fa, così come per Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cercasi tata disperatamente e Racconto di una notte

Ieri domenica 24 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 per il ciclo ‘Purché finisca bene’ è andato in onda il film Cercasi tata disperatamente. La pellicola con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti ha radunato 2 milioni e 137mila spettatori, registrando il 13,6% di share. Su Canale 5, invece, è è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno appassionato 1 milione e 756mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 12,2% di share.

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Su Rai 2 la settima stagione di The Rookie ha conquistato 502mila spettatori, arrivando al 2,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena l’ultima puntata de Le Iene condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha richiamato 846mila spettatori, chiudendo il 6,9% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida del prime time di Rai 3 e di Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 28mila spettatori, raggiungendo il 6% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che su Rete 4 ha centrato il 4,6% di share grazie a 574mila spettatori sintonizzati. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese sono invece tornati a guidare In onda, che ha totalizzato un a.m. di 34mila spettatori, pari al 2,4% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove è andata in scena la finale dei play-off di Serie B – Catanzaro-Monza, raccogliendo 402mila spettatori (pari al 2,4% di share). Su Nove, infine, Fabio Fazio ha condotto l’ultimo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa. Il gran finale dell’edizione 2025/26 ha collezionato 1 milione e 428mila spettatori, chiudendo all’8,5% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 681mila spettatori, pari al 6,7% di share.

Rai 1 | Cercasi tata disperatamente – 13,6% (2.137.000 spettatori)

| Cercasi tata disperatamente – (2.137.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 12,2% (1.756.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.756.000 spettatori) Rai 2 | The Rookie – 2,8% (502.000 spettatori)

| The Rookie – (502.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 6,9% (846.000 spettatori)

| Le Iene – (846.000 spettatori) Rai 3 | Report –6 % (1.028.000 spettatori)

| Report –6 (1.028.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 4,6% (574.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (574.000 spettatori) La7 | In onda – 2,4% (334.000 spettatori)

| In onda – (334.000 spettatori) Tv8 | Serie B – Catanzaro-Monza – 2,4% (402.000 spettatori)

| Serie B – Catanzaro-Monza – (402.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 8,5% (1.428.000 spettatori)

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