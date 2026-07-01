Ascolti Tv ieri (30 giugno): vince Notti Mondiali e Francia-Svezia è un trionfo su Rai 1, De Martino raggiunge Scotti Il programma di Alessandro Antinelli al 16,9% di share spiana la strada alla partita che tocca il 32,2% in seconda serata, cala Setta: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 30 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena un nuovo appuntamento di Notti Mondiali con Alessandro Antinelli, che ha aperto alla diretta della partita dei Mondiali 2026 – Francia-Svezia in seconda serata. Su Canale 5 è invece andato in onda il film turco Un amore come te. Monica Setta è tornata in prima serata con Storie al bivio di sera, così come Riccardo Iannacone con Che ci faccio qui. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Notti Mondiali e Un amore come te

Ieri martedì 30 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena un nuovo appuntamento di Notti Mondiali condotto da Alessandro Antinelli, che ha registrato il 16,9% di share (2 milioni e 640mila spettatori) e accompagnato il pubblico verso la diretta della partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Francia-Svezia (al 32,2% di share in seconda serata). Su Canale 5, invece, è andato in onda Un amore come te. Il film turco con Burak Özçivit ha radunato 1 milione e 688mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, totalizzando il 13,8% di share.

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Monica Setta è tornata protagonista del prime time del martedì di Rai 2 alla conduzione di Storie al bivio di sera. La quarta puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha richiamato 378mila spettatori, ottenendo il 3,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Vi presento i nostri con Ben Stiller e Robert De Niro, che ha raggiunto 833mila spettatori centrando il 5,5% di share.

Su Rai 3 Domenico Iannacone ha condotto un nuovo appuntamento di Che ci faccio qui, conquistando 787mila spettatori e toccando il 5,2% di share. Terminata la lunga cavalcata stagionale di Bianca Berlinguer alla guida di È sempre Cartabianca, su Rete 4 è andato in onda il film Lo squalo. Il cult di Steven Spielberg del 1975 ha appassionato 599mila spettatori, pari al 4,3% di share. Il film Destini incrociati con Harrison Ford e Kristin Scott Thomas ha invece totalizzato un a.m. di 484mila spettatori su La7, facendo segnare il 3,4% di share.

Su Tv8 è andato in onda il gran finale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. La sesta e ultima puntata in chiaro del reality show condotto da Fabio Caressa ha intrattenuto 384mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, lo show di Valentina Persia Semplicemente Persia – One Milf Show ha collezionato 438mila spettatori, pari a uno share del 3%.

Rai 1 | Notti Mondiali – 16,9% (2.640.000 spettatori)

| Notti Mondiali – (2.640.000 spettatori) Canale 5 | Un amore come te – 13,8% (1.688.000 spettatori)

| Un amore come te – (1.688.000 spettatori) Rai 2 | Storie al bivio di sera – 3,9% (378.000 spettatori)

| Storie al bivio di sera – (378.000 spettatori) Italia 1 | Vi presento i nostri – 5,5% (833.000 spettatori)

| Vi presento i nostri – (833.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 5,2% (787.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (787.000 spettatori) Rete 4 | Lo squalo – 4,3% (599.000 spettatori)

| Lo squalo – (599.000 spettatori) La7 | Destini incrociati – 3,4% (484.000 spettatori)

| Destini incrociati – (484.000 spettatori) Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 2,6% (384.000 spettatori)

| Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – (384.000 spettatori) Nove | Semplicemente Persia – One Milf Show – 3% (438.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Tornato in onda nel consueto slot dell’access prime time di Rai 1 (stasera invece non andrà in onda), Stefano De Martino ha riprovato a duellare con Gerry Scotti nella lunga battaglia dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 3 milioni e 927mila spettatori, arrivando al 23,3% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha però conquistato 3 milioni e 951mila spettatori su Canale 5, toccando il 23,2% di share.

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